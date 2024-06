Lago di Acquapartita, sono partiti i lavori

Ha preso il via ad Acquapartita, la località climatica e turistica a quota 800 metri slm, incastonata alle falde del Còmero di Bagno di Romagna, il cantiere per la riqualificazione del lago omonimo. I lavori saranno realizzati dalla ditta Ambrogetti di Riofreddo di Verghereto. Il primo stralcio di opere, che è parte del più ampio progetto di riqualificazione di tutto quel suggestivo specchio d’acqua e delle aree circostanti, prevede la messa in sicurezza e profilatura degli argini, la creazione di uno scolmatore e la predisposizione di tutti i sottoservizi. Il costo del primo stralcio è di 120.000 euro, mentre il costo complessivo del progetto è di 650.000 euro, già finanziato nell’ambito della Strategia delle Aree Interne. Un progetto che rappresenta una risposta alle esigenze della comunità e che valorizza Acquapartita ed il suo tessuto socio-economico. Per un breve flash back sul progetto complessivo, c’è da ricordare che è stato approvato nel febbraio scorso dalla Giunta comunale, presieduta dall’ex sindaco Marco Baccini, progetto riguardante vari interventi finalizzati, in particolare, alla messa in sicurezza di quel lago, incastonato fra i monti d’Alto Savio. Tra i vari interventi vi è anche quello del rafforzamento degli argini perimetrali del lago, con l’utilizzazione dove necessario massi ciclopici, per contrastare il fenomeno dell’erosione delle sponde. Previsto, altresì, l’allargamento e la messa in sicurezza del piccolo bacino a monte del lago di Acquapartita, l’installazione di una fontana per il ricircolo delle acque, la posa di nuovi arredi.

gi. mo.