"Lago di Quarto, una risorsa da valorizzare"

Oltre due secoli fa un gigantesca frana rimodellò il territorio dell’alto Savio, dando vita al lago di Quarto. Il prossimo 2 maggio un convegno di studi a Sarsina farà il punto sulla situazione e sulle prospettive di valorizzazione ambientale e naturalistica dell’invaso e dell’intera zona della quale è un profondo conoscitore il geologo Carlo Fabbri. Il professionista ha lavorato a lungo sul terreno fin dalla costruzione dell’E45. Attualmente dirige la progettazione della captazione delle acque nelle gallerie per conto dell’Anas. "La grande frana di Quarto – assicura Fabbri – attualmente è in sicurezza".

Riandando indietro nel tempo all’evento originario, spiccano le parole auliche con le quali l’ingegnere pontificio Giovanni Bertoni descrive la situazione: "Nell’anno 1812 alle ore otto anzi il mezzodì del 21 di marzo, il culmine di Montalto, elevatissimo e dominatore di ogni altura circostante, si aprì dalla cima per mezzo in larga e profonda rupina. L’enorme scoscendimentio di vide tra dense nubi di polvere calare tutto insieme colle capanne e d i pastori, e giù giù essere attratto dalla voragine; po come un balzo tutto sparire e capovolto e chiuso nelle sue viscere... Lo scoscendimento che ruinò selve estesissime e molta parte di seminato, si estese per una linea di metri mille in senso parallelo alla corrente del Savio, e corse di fronte, masse e masse accavallando, per metri duemila, oltre un miglio, fino a cozzare e stringersi con monti opposti... Le piene sempre nuove e incalzanti della Parra e del Savio conversero in fine quel bacino in lago profondo metri 120".

La frana si allungò per 1.400 metri per una larghezza di 600 metri, movimentando un volume di roccia di 46 milioni di metri cubi. Il geologo Fabbri spiega che "il dissesto si fermò contro la pendice di destra orografica del fiume Savio dove è stata realizzata la diga". Fabbri ha diretto numerose indagini geognostiche e dal 1986 per il progetto di fattibilità delle attuali gallerie dell’E45 furono eseguiti sondaggi profondi 128 metri provvisti di inclinometri (misuratori di spostamento) e piezometri per rilevare il livello dell’acqua. "A seguito delle indagini effettuate il dissesto attualmente risulta stabilizzato. Le gallerie sono impostate per la quasi totalità sulla roccia" sottolinea Fabbri.

Dopo la formazione del lago per la frana, gli agricoltori della valle del Savio effettuarono un canale nella parte sommitale per permettere il deflusso dell’acqua e alimentare i mulini presenti lungo il Savio. L’importanza del lago per assicurare un apporto idrico supplementare in tempi di cambiamento climatico e siccità è riemersa negli ultimi anni. Campeggia l’ipotesi di realizzare un nuovo invaso sul Savio sull’esempio di Ridracoli.

A Quarto esiste già in verità una piccola diga in calcestruzzo. Fu costruita nel 1925 e ha uno sviluppo in sommità di 75 metri, è munita di tre paratoie per lo scarico delle piene. Secondo lo studio condotto da Fabbri nel 1980 l’invaso aveva una capacità di 460mila metri cubi corrispondente circa al 10% del volume iniziale. "Il fenomeno d’interramento, dopo una prima fase di veloce evoluzione, si presenta stabilizzato tanto che sui può ritenere ormai raggiunto l’equilibrio tra materiale solido affluito al lago e quello che defluisce dalle paratie – spiega Fabbri – Ora è’ auspicabile il recupero paesaggistico del lago per salvaguardare l’ecosistema e per garantire vasche di accumulo d’acqua per fini acquedottistici e antincendio".

Emanuele Chesi