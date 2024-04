L’agricoltura esce male dal 2023. Imprese e redditi in diminuzione

Calano le imprese agricole in provincia di Forlì-Cesena dopo l’anno nero per eccellenza: il 2023. Tra cambiamenti climatici, eventi atmosferici estremi e carenza di manodopera, il settore agricoltura ha chiuso il 2023 con una flessione delle imprese attive a livello provinciale del -3,3% rispetto al 2022. Un calo superiore a quello rilevato in regione (-2,7%) e a livello nazionale (-2,5%). In provincia di Forlì-Cesena le imprese agricole sono 5.971 e rappresentano il 16,7% delle imprese in provincia. Il 3,9% del valore aggiunto in provincia deriva dall’agricoltura.

"L’agricoltura e l’industria alimentare sono settori driver del nostro mix produttivo al quale conferiscono un carattere anticiclico che ha contribuito a dare stabilità alla creazione della ricchezza dei nostri territori - commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Negli ultimi anni, però, sul settore hanno gravato avversità senza precedenti dal punto di vista produttivo, economico e logistico, oltre alle incertezze dello scenario che impattano su tutte le imprese". I forti cambiamenti climatici rendono sempre più incerto l’esito del ciclo produttivo e a ciò si aggiungono le nuove patologie per le produzioni vegetali e animali portati dalla globalizzazione. "Se il sistema ha retto finora è stato soprattutto grazie alla forza e alla resistenza dei nostri produttori – prosegue Battistini -. Negli ultimi anni c’è stata una forte riscoperta del ruolo dell’alimentazione e una ritrovata consapevolezza nel rapporto con il cibo, la terra e la salute, che richiedono materie prime di qualità. A questo si è affiancato il ritorno alla terra di giovani con elevati livelli di istruzione. Servono politiche mirate a preservarne il ruolo fondamentale del settore agricolo".

Il 2023 è stato un anno di straordinaria difficoltà per questo settore, nel quale alle criticità strutturali si sono sommati eventi eccezionali alcuni dei quali particolarmente impattanti. Agli effetti climatici si sono sommati quelli diretti e indiretti dell’alluvione che ha colpito il territorio; allagamenti di terreni, distruzione di impianti produttivi frutticoli, danni agli allevamenti e decessi dei capi di bestiame, frane e smottamenti, sono solo i principali fattori di criticità differenziali che il settore agricoltura ha dovuto fronteggiare nel corso del 2023. I dati e i trend del settore sono stati esaminati nel "Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2023 e scenari" della camera di commercio della Romagna. Le stime preliminari della produzione lorda vendibile agricola del 2023, riportano un valore assoluto pari a 479,8 milioni di euro correnti, con una flessione del 16,1% rispetto alla produzione del 2022.