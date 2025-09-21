Laguna bianconera, il Cesena resta in vetta. L’ex Ciervo e Mangraviti firmano l’impresa

VENEZIA

1

CESENA

2

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (16’ st Venturi), Korac, Franjic (25’ st Sverko); Hainaut (16’ st Haps), Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Adorante (16’ st Fila), Yeboah (32’ st Casas). A disp.: Plizzari, Sagrado, Svoboda, Bohinen, Lella, Kike Perez, Campagnon. All. Stroppa.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (39’ st Piacentini); Ciervo (16’ st Celia), Francesconi, Castagnetti (25’ st Bisoli), Berti (39’ st Bastoni), Adamo; Blesa, Shpendi (25’ st Diao). A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Amoran, Arrigoni, Olivieri. All. Mignani.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Reti: 9’ st Ciervo, 27’ st Mangraviti, 37’ st Busio (rig.)

Note: ammoniti Castagnetti, Busio Bisoli, Doumbia. Espulso Duncan. Angoli: 4 a 3. Recuperi: 2’ pt e 7’ st.

Se questa gara doveva dimostrare di che pasta è fatto il Cesena, ecco la risposta: il campionato sarà pure nella fase iniziale ma i bianconeri hanno già dimostrato di potersela giocare con tutte. Sfavorito sulla carta – visto l’organico e l’ambizione dell’avversario – ha messo a segno un altro colpaccio portando a casa la terza vittoria su altrettante trasferte disputate fino ad ora. Ancora in testa, in coabitazione proprio con il Palermo, prossimo avversario al Manuzzi, e il Modena. Non si fanno sentire neppure le assenze: Frabotta e Magni out, Bisoli parte dalla panchina, subentrerà a gara in corso. Dentro Adamo e Ciervo sulle fasce con Francesconi in mezzo. Nel caldo del Penzo (costa anche un malore a un tifoso che costringe l’arbitro a rinviare l’inizio della gara di qualche minuto) – oltre 700 tifosi bianconeri, parte dei quali giunta in nave da Cesenatico –, il Cesena si mostra compatto, squadra che sa pungere, approfittare e soffrire, visto il finale al cardiopalma dopo il rigore realizzato da Busio che ha rischiato di riaprire una gara vinta.

Le squadre si danno battaglia subito, partita intensa, equilibrata. Nel primo tempo tante le occasioni. Come quella capitata a Blesa, rasoterra ben parato da Stankovic, soprattutto su spizzata di Mangraviti, Shpendi non riesce a buttarla dentro a contatto col secondo palo. Quella clamorosa capita sui piedi avversari ma Adorante, solo davanti a Klinsmann, da due metri manda alto. C’è spazio per il cooling break, poi Klinsmann ancora attento sulla zampata di Yeboah e infine Ciervo spara alto ben servito da Blesa in mezzo all’area. La ripresa del Cesena è da squadra vera, armoniosa, determinata, cinica.

Tocca a Ciervo, proprio l’ex di turno, sbloccare il risultato con una splendida e rapida azione di rimessa, sbaglia la squadra di casa in mezzo, Francesconi intercetta servendo Berti che allarga per l’esterno, botta centrale ma Stankovic non è impeccabile e la palla si insacca. Passa poco più di un quarto d’ora e il Cesena raddoppia, su corner colpisce Mangraviti, Stankovic respinge e ancora l’ex Brescia di testa la butta dentro. Sembra fatta anche perché Klinsmann para da campione su Haps fino al fallo di Mangraviti in area su Fila, lungo check e Marchetti, chiamato al monitor, decreta il penalty che Busio trasforma, spiazzando il portiere. Il match si riapre, Casas colpisce il palo, ma non succede altro se non l’espulsione di Duncan per un calcione ad Adamo.

Daniele Zandoli