L’aiuto degli studenti della Dante Arfelli

I ragazzi della scuola media di Cesenatico si impegnano nella raccolta di tappi di plastica a beneficio di un progetto scolastico in Etiopia. Per raccogliere i tappi la scuola ha posizionato un raccoglitore nell’istituto. Con 190 euro, in Etiopia che è un paese poverissimo, un ragazzo può andare a scuola, avere un pasto caldo al giorno e un cambio di vestiti mensile. Per guadagnare anche solo 10 € con la vendita dei tappi ci vuole impegno e dedizione. Un tappo economicamente vale pochissimo: sono necessari circa 570 tappi per raggiungere un chilogrammo e guadagnare 25 centesimi. Tutti i tappi di plastica sono adatti: quelli delle bottigliette dell’acqua, di detersivi, bagnoschiuma, shampoo, creme, dentifrici, penne.