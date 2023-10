L’alba della Liberazione tra dolore e speranze

Cesena, 22 ottobre 1944: nella nostra città stremata dalla guerra e liberata da due giorni circolava già il Corriere Alleato, notiziario della VIII Armata che aveva al seguito un efficiente staff di giornalisti, fotoreporter, cineoperatori. Nella notte tra il 19 e il 20 i tedeschi avevano lasciato la città attestando però truppe oltre il fiume Savio. Alcuni soldati tedeschi si erano nascosti in Cesena: ma solo per consegnarsi agli Alleati. L’ultimo manipolo dei fascisti delle Brigate Nere cesenati, capeggiate da Guido Garaffoni, era scappato da Cesena il 14 ottobre verso il Veneto: i loro successivi movimenti non restarono inosservati. Il mattino del 20 erano finalmente entrate in città da Porta Santi le prime pattuglie canadesi. Poi arrivarono da sud, sulla via Emilia, gli inglesi della 46a: accolti in modo festoso dai cittadini. Gli unici partigiani che quella mattina riuscirono a entrare a Cesena furono i 14 uomini della 29a GAP (Gruppi di Azione Patriottica) guidati da Scevola Franciosi che scendendo da Sorrivoli e Saiano avevano incontrato i canadesi. Alcuni altri gappisti li aspettavano sotto i portici del Comune. Il grosso delle forze partigiane, pur appostate vicino la città, giunse più tardi e il giorno dopo: sia perché gli inglesi rifiutavano azioni insieme ai partigiani, sia perché il Comando partigiano aveva progettato un’operazione in grande stile per la successiva liberazione di Forlì, più importante simbolicamente come ‘città del Duce’.

"Io venni a Cesena il giorno dopo da Ronta, a piedi - ha raccontato Clara Della Strada, coraggiosa staffetta partigiana- Venni su alla Posta che era il centro dei partigiani. Con la toga del pretore mi feci poi un vestito: non avevo più niente da mettermi…". Spilucchiamo questa citazione dal bel libro: "Il passaggio del fronte e la Resistenza a Cesena e dintorni", pubblicato nel 2005 da Maurizio Balestra, il testo più ricco e documentato sul tema grazie alle molteplici testimonianze di chi c’era: narrazione senza paraocchi ideologici. Il 26 ottobre, dopo aspre trattative con il governatore militare, l’inglese Kitson, veniva varata la prima giunta comunale di Cesena libera che comprendeva rappresentanti di tutte le forze democratiche del Cnl: comunisti, repubblicani, socialisti, democristiani. Fu nominato sindaco Sigfrido Sozzi, comunista. Don Leo Bagnoli, nella sua preziosa cronaca ‘Gli anni difficili del passaggio del fronte a Cesena’. lo ritraeva così: "Il ragioner Sozzi ha sofferto per ben 5 anni il carcere fascista (aveva 18 anni, era giovanissimo) come antifascista. Nelle carceri pure è morto il suo fratello Gastone. Lo dicono però non fanatico né estremista, sebbene fervente marxista, nonché troppo docile nel Partito. Il Governatore avrebbe preferito Antonio Manuzzi (repubblicano)". Oltre che di valore storico, il diario di Don Bagnoli è un buon esempio di sintesi: la sintesi elimina il superfluo, mentre la banalizzazione (oggi spesso prevalente) elimina il necessario.