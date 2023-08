L’Alba di don Virgilio Resi, due giorni per ricordarlo

di Gilberto Mosconi

Prende il via oggi a San Piero in Bagno la ’due giorni’ di ’Alvorada’ (’Alba’), dedicata a don Virgilio Resi, sacerdote missionario nato a San Piero nel 1951, scomparso prematuramente nel 2002, a 51 anni per malattia, a Belo Horizonte in Brasile. In terra brasiliana il sacerdote prestava il proprio apostolato da 23 anni, come prete missionario nelle favelas, coadiuvando progetti Avsi e divenendo rettore del Seminario e del Santuario di Nostra Signora di Aparecida a Serra. Numerose le opere a lui intitolate a Belo Horizonte, tra cui un centro sportivo e una scuola di educazione al lavoro. Un ricordo fecondo quello per il sacerdote di S.Piero, da sempre vicino a Comunione e Liberazione e già cappellano nella parrocchia di San Rocco di Cesena, che ha portato all’attivazione di 2.000 adozioni a distanza, curate dalla missionaria Rosetta Brambilla. Il programma della due giorni prevede oggi alle 18, la celebrazione della messa presieduta dal vescovo emerito della diocesi brasiliana di Parintins, monsignor Giuliano Frigeni, a cui seguirà la toccante cerimonia dell’inaugurazione del busto dedicato a don Virgilio, opera del pittore-scultore sampierano Carmelo Puzzolo.

Alle 19, ci sarà il momento di amicizia e convivialità, per l’incontro-aperitivo cui parteciperà monsignor Frigeni. Domani alle 18 messa nella chiesa di S.Piero e alle 19,30, in piazza don Virgilio Resi, sarà servita una cena brasiliana (Churrasco). Prenotazioni: Fernando (Nando) Resi 3351336416. La sera, alle 21, si terrà il concerto musicale ’Samband’ con Patricia De Assis quintet.