L’albergo a misura di famiglie "Puntiamo tutto sulla qualità"

A Cesenatico negli ultimi anni sono stati inaugurati anche dei nuovi alberghi. Gli esempi più importanti sono il Grand Hotel Da Vinci, l’unico cinque stelle della provincia inaugurato dieci anni fa, e l’Hotel Tosi Beach, inaugurato appena tre anni fa. L’albergo più grande di Cesenatico, è sul lungomare di Villamarina, è un quattro stelle, ha 152 camere, la maggior parte delle quali vista mare, e presenta soluzioni all’avanguardia e servizi come se ne vedono pochi in riviera. Al piano terra un parcheggio coperto, sul lato nord una piscina grande, una piscina per i bambini piccoli, una splash park area con giochi d’acqua e un grande solarium, attrezzato con ombrelloni e lettini; mentre sul lato sud c’è un grande spazio all’aperto arredato con sedie, tavoli e zone d’ombra. Al primo piano ci sono la reception, la sala ristorante, la cucina e un grande salotto con schermi e divani. Le camere sono state ricavate ai piani dal secondo al sesto e al secondo piano c’è anche un’area giochi bimbi interna dove è organizzato il miniclub. L’albergo è stato costruito dal noto immobiliarista Vittorio Tosi, nell’ambito di un ambizioso piano convenzionato tra pubblico e privato, che prevede la realizzazione di infrastrutture, servizi, opere di urbanizzazione, verde, marciapiedi e parcheggi a disposizione per il comune. L’albergatore che gestisce il nuovo hotel è Andrea Falzaresi, titolare della catena Club Family Hotel, che comprende 13 strutture ricettive a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Riccione. "Siamo molto contenti di gestire il Tosi Beach che è una struttura moderna con grandi potenzialità, dove quest’anno abbiamo sperimentato anche il primo robot cameriere. E’ un albergo per famiglie, dotato di tutti i servizi per questa tipologia di clientela, e nel pacchetto inseriamo il Bagno Ines che è anch’esso all’avanguardia". Falzaresi è anche il gestore di altre due strutture molto grandi, che rappresentano un modo intelligente di trasformare grandi spazi in alberghi, sono il Serenissima Village, sempre a Villamarina, ricavato da una ex colonia, e l’Hotel Executive in centro, ricavato dove un tempo c’era il Collegio Pascoli. Gli alberghi stanno dunque diminuendo, ma ci sono anche nuovi hotel ed esempi di trasformazione di grandi strutture in alberghi.

g.m.