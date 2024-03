L’albergo Roma si rinnova. Sabato il taglio del nastro

Sabato mattina 16 marzo 2024, alle 10, avrà luogo a Bagno di Romagna, alla presenza del sindaco Marco Baccini, l’inaugurazione ufficiale dell’Albergo Roma, struttura ricettiva che riapre l’attività dopo qualche anno di chiusura. A seguire, i presenti potranno visitare la struttura alberghiera e di ristorazione e godere, accompagnati dalle note musicali del duo Electrotruffa. Bagno si prepara, dunque, ad accogliere l’inaugurazione dell’Albergo Roma, rinnovato hotel ad 1 Stella, di proprietà, da anno scorso, della Para.Mount Immobiliare S.r.L., di cui sono titolari Moreno Para e il figlio Federico.

L’Albergo Roma segna il debutto dei due imprenditori locali nel mondo dell’ospitalità, impegnati parallelamente in altri due significativi progetti di riqualificazione: il primo riguarda il prestigioso Grand Hotel Terme Ròseo, il quattro stelle dei Vip che si specchia sulla piazza-salotto Bettino Ricasoli, mentre il secondo prevede la trasformazione di proprietà esistenti in moderne strutture ricettive diffuse. Con 12 camere, ognuna curata con uno stile essenziale ma raffinato, l’Albergo Roma è pensato per offrire un’esperienza di soggiorno confortevole e piacevole. La sua ubicazione centrale in Piazza Ricasoli lo rende la scelta ideale per coloro che desiderano esplorare Bagno di Romagna o che soggiornano nella zona per motivi di lavoro. Il servizio offerto è quello di pernottamento e prima colazione. In concomitanza con l’apertura dell’albergo, l’annesso Ristorante Roma, situato al piano terra e gestito dalla società Five S.n. c., svelerà il suo nuovo look.

