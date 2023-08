‘Lallapalooza’ fa festa domani sera lungo la Vena Mazzarini

La Vena Mazzarini, il canale che rende unico il centro di Cesenatico, tagliandolo per un chilometro dal porto sino a viale Trento, in estate si anima con iniziative originali, che ruotano attorno a "Lallapalooza", la manifestazione organizzata dalla Cooperativa stabilimenti balneari e l’associazione culturale Makers Eventi, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, per dar vita ad uno dei luoghi più suggestivi della città. I riflettori si accendono sull’ultimo tratto della vena Mazzarini, dove negli anni ’60 sorse il primo Delfinario d’Europa. Fra i tanti mammiferi marini introdotti i più famosi furono Lalla e Palooza, ai quali è dedicato il nome del calendario eventi. Domani sera a partire dalle 18 sino a mezzanotte ci sarà un mercatino di creativi, con bancarelle di artisti e artigiani, un’area con dei food truck dove sarà possibile assaporare i prodotti tipici del cibo di strada e uno spazio eventi, il tutto accompagnato dalla musica selezionata dal dj. Non mancheranno le occasioni e gli spunti di intrattenimento, in un luogo davvero speciale, che da sempre ha saputo attrarre turisti e residenti.

Attorno al canale della vena Mazzarini ci saranno sdrai e lettini, per godere in relax un calendario di serate davvero speciali. Il format di Lallapalooza verrà riproposto l’ultimo venerdì del mese, il 25 agosto. C’è anche una zattera e altre sorprese nell’acqua, che è protagonista ed allo stesso tempo sicura, visto che su Lallapalooza vigileranno i bagnini di salvataggio della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico.

Giacomo Mascellani