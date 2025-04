Lallapalooza sulla Vena Mazzarini. Si riparte il 13 giugno

Lallapalooza animerà anche quest’anno il tratto terminale della Vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato di Cesenatico per un chilometro, dal porto canale a viale Trento. La cooperativa stabilimenti balneari e il Comune proseguono una rassegna divenuta oramai un appuntamento fisso. L’apertura è il 13 giugno, con eventi ogni due settimane, sino alla fine di agosto. Ci saranno musica dal vivo, dj set, bancarelle dedicate agli amanti dell’artigianato di alta qualità, con protagoniste donne e uomini capaci di trasformare ogni pezzo in una piccola opera d’arte. Ci saranno lettini e sedute messe a disposizione gratuitamente per un’esperienza in una location unica sulla riviera, all’insegna della bellezza.