Lallapalooza, un tris di eventi per l’ultima serata

Nella vena Mazzarini si tengono anche quest’anno molte iniziative dell’estate, che ruotano attorno a "Lallapalooza", la manifestazione organizzata con la collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari ed il patrocinio del Comune, per dar vita ad uno dei luoghi più suggestivi della città. Questa sera, per l’ultimo appuntamento della rassegna, sono previsti tre eventi. I riflettori in particolare si accendono sull’ultimo tratto della vena Mazzarini, dove negli anni ’60 sorse il primo Delfinario d’Europa. A partire dalle 18 sino a mezzanotte, sarà allestito un mercatino di creativi, con bancarelle di artisti e artigiani che propongono monili di varia fattura, un’area dove sarà possibile assaporare i prodotti tipici del cibo di strada e uno spazio eventi, il tutto accompagnato dalla musica selezionata dal dj. Alle 20.15 si terrà "Salvami mio prode", una sfida d’altri tempi per "salvare" la bella dell’estate. I salvataggi di Cesenatico in rappresentanza dei quartieri della città che si affacciano sul mare, si sfideranno a colpi di remi. Alle 21 torna Cigno Rulez, la passeggiata sull’acqua con piccoli gommoni gonfiabili, per vivere un’emozione unica, mentre sul palco si esibirà il Carlo Atti Trio. C’è anche una zattera con il dj e altre sorprese nell’acqua, che è protagonista ed allo stesso tempo sicura, visto che sulle serate di "Lallapalooza" vigileranno i bagnini di salvataggio.

g.m.