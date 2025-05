L’alluvione al Centro arti visive diventa lo spettacolo ‘Allerta rossa’

È tra gli edifici simbolo dell’alluvione che a maggio 2023, nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, ha ferito anche la città di Cesena. Oggi, a distanza di due anni da quei drammatici momenti, apre le porte a tutta la cittadinanza in occasione dell’evento ‘Due anni dopo. Insieme per ricordare’. Si tratta del Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi, 59, a San Martino in Fiume, nel quartiere Ravennate, aderente alla rete ‘Spazio Comune’ e assegnato, nell’ambito di un bando pubblico, alle associazioni ‘Compagnia fuori scena’, ‘Gruppo fotografico 93, Arci Lab Aps e gruppo scout Cngei di Cesena.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 20:30. Saranno l’Assessore ai Quartieri e alla Partecipazione Lorenzo Plumari e il Presidente del Quartiere Andrea Alma ad introdurre la serata, nel corso della quale sarà presentato il libro ‘Un fiume di persone. Dizionario di una alluvione’ a cura dell’associazione culturale ‘Barbablù’, rappresentata per l’occasione da Elisa Rocchi, e dell’Amministrazione comunale.

Alle ore 21.30 la Compagnia teatrale ‘Fuori Scena’ presenterà ‘Allerta rossa’ con la regia di Fabiola Crudeli, scenografia con opere e maschere dell’artista Valerio Balzano. Performance teatrale inclusiva: sul palco ci saranno artisti dai 25 agli 80 anni, con suggestioni di poesia, danza, musica e un pizzico di ironia.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il numero 3472465064.