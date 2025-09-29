"L’alluvione di maggio 2023 non era imprevedibile"

L’alluvione del maggio 2023 sotto la lente d’ingrandimento dell’associazione di volontariato ‘Nunquam quis retro - Nessuno mai indietro’ a Macrolibrarsi Fest che per due giorni ha riempito gli stand della Fiera di Cesena. Suggestiva la scenografia, una cupola realizzata con canne di bambù disposte a figure geometriche che ne garantiscono la stabilità (ha spiegato Giorgio Gustavo Rosso) secondo un progetto di Leonardo da Vinci, impreziosite con i fiori di carta realizzati da Roberta Pernici per Rentflower.

Dopo alcune raccomandazioni di Romina Casadei su cosa sapere e fare per limitare i danni in caso di alluvione, Thomas Boschi ha raccontato insieme a Katy le avventure con il quad (moto a quattro ruote) col quale è riuscito a soccorrere persone irraggiungibili con altri mezzi e a fare consegne di medicinali e generi di prima necessità in posti impensabili tra frane, burroni e corsi d’acqua esondati.

Il pezzo forte dell’incontro è stata la relazione di Mauro Mazzotti, presidente del Comitato alluvionati e franati del Cesenate che ha cominciato mostrando una foto di Giove Pluvio: "Tutti hanno dato la colpa a lui – ha esordito – ma non è proprio così: si parla tanto di cambiamenti climatici, ma nel 1939 dalle nostre parti caddero in pochissimi giorni 370 millimetri di pioggia, nel maggio 2023 ne sono caduti 300-320!".

Aiutandosi con una serie di fotografie impressionanti, fra le quali quelle di casa sua (nel quartiere Oltresavio), Mauro Mazzotti ha indicato le cause dei gravissimi danni causati dall’alluvione nell’incuria del territorio, nella dissennata politica ambientalista per i corsi d’acqua e nella mancanza delle casse d’espansione e di un’adeguata rete per gli interventi d’emergenza.

"Vedete, qui il fiume non ha sormontato l’argine, ma l’acqua è uscita lo stesso perché un tratto dell’argine è più basso; forse le abitazioni accanto al fiume si sarebbero salvate se tutto l’argine fosse stato a livello".

E poi, mostrando le foto di condotti fognari: "Vedete, qui non c’è la valvola di non ritorno, per cui l’acqua del fiume non ha trovato ostacoli a invadere strade e abitazioni, qui invece la valvola c’è ma è ostruita dal fango, quindi è come se non ci fosse, perché non è stata fatta manutenzione".

"E gli alberi secchi – ha continuato – che si sono ammucchiati sotto i ponti rischiando di farli crollare? Un tempo il letto del fiume veniva tenuto pulito dalle persone che raccoglievano la legna per alimentare stufe e camini, poi è arrivato il divieto della Regione e il risultato sono state le enormi cataste di legna ammucchiate nel parcheggio del Carisport e in altre zone. Adesso si può andare a raccogliere la legna, ma bisogna prima avvisare con una mail".

"Questo evento meteorologico – ha concluso Mazzotti – non era imprevedibile come dice chi vuole scrollarsi di dosso le responsabilità: per capirlo basta leggere la relazione per la Regione fatta nel dicembre 2023 dalla commissione tecnico-scientifica presieduta dal professor Armando Brath".