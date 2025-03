L’alluvione raccontata in 52 fotografie

Da oltre 35 anni il Comune di Savignano sul Rubicone promuove la fotografia come mezzo per documentare il territorio, raccontarne le evoluzioni, conservare e valorizzare il patrimonio iconografico prodotto e raccolto nel corso del tempo e degli interventi culturali promossi. Con il progetto "Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna, 2023" il Comune è andato a costituire un fondo fotografico specifico sul tema dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, acquisendo opere di sei autori che l’hanno vissuta in prima persona in diverse città e zone della Romagna ed elaborata attraverso la pratica artistica, secondo la propria sensibilità: Andrea Bernabini (5 dittici per 10 fotografie), Silvia Camporesi (5 fotografie), Filippo Venturi (10 fotografie), Giovanni Zaffagnini (14 fotografie), Marco Zanella (6 fotografie) e Benedetta Ristori (7 fotografie).

Al fondo acquisito sarà dedicata una mostra che inaugurerà il 16 maggio presso la Fototeca Marco Pesaresi e rientrerà nel programma ufficiale della 34ª edizione del Si Fest. L’alluvione del maggio 2023 ha prodotto in maniera spontanea una grande mole di immagini e video, una produzione caratterizzata dall’intervento dal "basso", dall’impegno di volontari e cittadini colpiti dall’alluvione e impegnati a documentare e diffondere lo stato d’emergenza che ha contraddistinto quei drammatici giorni. L’impatto sociale ed emotivo che caratterizza le immagini prodotte durante l’alluvione, dona al fondo che si intende costituire una notevole valenza storica e culturale, sposando l’obiettivo primario di conservazione e valorizzazione delle memorie della comunità.

La Fototeca Marco Pesaresi, a integrazione e completamento del progetto, intende pertanto promuovere una chiamata pubblica e aperta, rivolta a tutti coloro che hanno scattato fotografie nei diversi scenari in Romagna colpiti dall’alluvione di maggio 2023. Gli interessati possono partecipare alla call con una delle seguenti modalità: caricare/taggare una o più immagini su Instagram utilizzando l’hashtag #fototecapesaresi; trasmettere a mezzo e-mail fototeca@marcopesaresi.it le immagini in formato jpg, corredate da liberatoria di utilizzo. Una selezione delle fotografie raccolte verrà esposta in un’apposita sezione della mostra dedicata al progetto. Agli autori selezionati verrà offerto l’ingresso gratuito a tutte le mostre del Festival. Le fotografie dovranno essere presentate entro sabato 19 aprile 2025. Il regolamento e la scheda di adesione sono scaricabili dal sito del Comune di Savignano sul Rubicone.