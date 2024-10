L’alta valle del Savio capitale della letteratura

Torna a Bagno, nella seconda decade di ottobre, ‘Fuori conTesto’, Festival letterario e culturale, che per l’occasione trasformerà il territorio dell’alta Valle del Savio in una vera e propria ‘book valley’. Segnalibro, dunque, a pro-memoria dei vari eventi, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, quando le vie, le piazze e gli angoli più caratteristici del territorio di Bagno e di S.Piero faranno da sfondo a presentazioni di libri, reading letterari, laboratori artistici, esibizioni musicali e altre attività culturali o ricreative. Sarà una festa della lettura a cielo aperto, che coinvolgerà scrittori, blogger, saggisti, studiosi e autori di fama nazionale e internazionale. In programma numerosi eventi, diffusi tra Bagno e S.Piero, nel cuore della Romagna toscana e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. "Nell’intenso autunno dell’Appennino tosco-romagnolo – sottolineano i promotori del Festival – ritorna un evento di fondamentale rilevanza per la promozione e lo sviluppo culturale dell’intera comunità. Anche per questo motivo, con la collaborazione delle principali Istituzioni, associazioni e strutture ricettive del territorio, il Festival letterario Fuori conTesto si conferma appuntamento importante nella programmazione culturale e turistica del Comune di Bagno, in grado di intercettare un pubblico vasto e variegato di visitatori. Il Festival, totalmente a ingresso gratuito, nasce sotto l’egida del Centro Studi Valgimigliani e dall’idea di Deborah Mosconi, Roberto Greggi, Enrico Spighi e Marco Valbruzzi, con la collaborazione di Silvia Alessandrini, Giacomo Bravaccini, Giovanna Brondino, Valentina Bussi Robert Lolli, Elisa Mariotti, Chiara Tosi e le operatrici dell’Ufficio Iat".

gi. mo.