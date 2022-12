L’alto Capodanno tra terme e passeggiate

Un Capodanno all’insegna del benessere e della bellezza, l’occasione per godersi il contatto con la natura e la vista delle colline al di sopra della coltre fitta di nebbia che, in queste giornate, ricopre le zone di pianura. È un Capodanno luminoso, dunque, quello che attende residenti e visitatori della valle del Savio: pur lontano dai botti e dagli eccessi che caratterizzano, non di rado, i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, tra percorsi termali e passeggiate all’aria aperta non si corre certo il rischio di annoiarsi.

Cominciamo proprio dalle terme che, in queste settimane, stanno registrando ottime performance di arrivi: a confermarlo, un recentissimo studio commissionato da Assoturismo Confesercenti, che ha preso in esame l’affluenza nelle maggiori località termali italiane durante le festività. Secondo l’indagine, tra il weekend di Capodanno e l’Epifania si attende un +5,3% di presenze negli stabilimenti termali rispetto al 2021: un risultato lusinghiero, trainato anche dal rilevante incremento degli arrivi dall’estero (+19,5%). Un trend di crescita cui non si sottraggono le strutture romagnole, che hanno messo a punto offerte interessanti per il fine settimana di Capodanno: l’hotel Terme Santa Agnese, a Bagno di Romagna, propone ad esempio un pacchetto per tre notti in camera doppia a circa 550 euro a persona, comprensivo del cenone di San Silvestro (con musica dal vivo) e di un ricco brunch nella mattinata del primo dell’anno, denominato ‘Benvenuto 2023’. Chi non ha già prenotato sarà costretto, probabilmente, a rivedere i programmi: i resort termali sono ‘sold out’ almeno fino al termine delle feste.

Le opportunità per trascorrere un Capodanno piacevole e divertente non si esauriscono certo alle terme: alcuni dei comuni che fanno parte del circuito turistico ‘I percorsi del Savio’ (da Cesena a Bagno di Romagna, da Verghereto a Mercato Saraceno) hanno steso un programma di festeggiamenti ampio e adatto a palati diversi. Oltre al Capodanno del Teatro Bonci di Cesena (‘Ciak si gira!’ con Riyad Fghani e Pockemon Crew, un omaggio hip hop al cinema musicale degli anni Trenta e Quaranta), la proposta della destinazione turistica Valle del Savio comprende anche la festa in piazza a Mercato Saraceno, questa sera a partire dalle 22. Per chi non fosse ancora stanco, i festeggiamenti proseguono domani a Bagno di Romagna, Comune che ha ben più di un motivo per brindare all’anno che verrà: è stato appena selezionato tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, riconoscimento che dischiude ampie possibilità di promozione del territorio, a livello italiano e internazionale. Qui il menu del primo dell’anno prevede musica itinerante, un mercatino per le vie del paese e, all’interno della casetta di Babbo Natale, a cura della Pro Loco, la degustazione della specialità tipiche della zona: gli imperdibili tortelli alla lastra e, per tenersi caldi, caldarroste e vin brulé.

Maddalena De Franchis