L’Alto Savio fa il pieno di ospiti: "Tanti cercano scampo all’afa"

Le temperature africane di questa estate stanno facendo partorire alla montagna d’Alto Savio un buon movimento turistico, sia per numero di villeggianti che di escursionisti, che trovano tra le fresche frasche dei suoi boschi e foreste, lungo i corsi d’acqua e le sponde dei laghi incastonati fra i suoi monti, temperature meno calde. L’alto Appennino cesenate svetta coi suoi monti lassù sul Fumaiolo (1407 metri slm), che accoglie sulle sue falde anche la località turistica e climatica di Balze a quasi 1.100 metri di altitudine. E cominciando proprio dalla vetta del Fumaiolo, c’è soddisfazione, finora, per la stagione 2025. "Sì, qui nel nostro territorio c’è un bell’afflusso di villeggianti e di escursionisti- dice Franco Rossi dell’Hotel Fumaiolo Paradise, un tre stelle con 15 camere-. Se resiste questo gran caldo, che c’è in tutta Italia, la gente viene in montagna per trovare un po’ di refrigerio. Noi registriamo un afflusso di turisti un po’ superiore agli altri anni, e in questo periodo ferragostano siamo pieni sia per l’hotel che per il ristorante. Se il gran caldo dura ci darà sicuramente una mano. Anche nella vicina Balze, dove vi sono vari alberghi, c’è un bel giro di turisti. Mi risulta che alberghi e affittacamere sono pieni, almeno fino a tutta la seconda decade di agosto. Poi i n settembre arriva la stagione dei funghi, che porta altri turisti".

Scendendo a Bagno di Romagna, anche il sindaco Enrico Spighi rileva per quest’ultimo periodo un buon movimento turistico: "Dall’ultimo fine settimana di agosto, nel nostro territorio è arrivata un sacco di gente, confermando una certa fuga verso la montagna. Oltre ad offrire numerosi boschi e foreste, il vasto territorio di Bagno ha anche la zona dei laghi del Còmero, oltre a vari corsi d’acqua, come quelli dell’alta Val Bidente, lungo i quali si è cominciato a vedere molta affluenza di turisti in cerca di una buona ossigenazione e di refrigerio. Quassù da noi ci sono anche intorno ai 5 gradi in meno che nella pianura romagnola, di sera e di notte anche più. A fine luglio, quando le temperature si sono abbassate un po’ dappertutto, la notte si doveva dormire con le finestre chiuse". Bagno è l’unica località del cesenate che offre anche le terme. Come va la stagione per questo comparto? "Non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma finora i numeri su arrivi e presenze sono in diminuzione nei confronti di anno scorso. C’è minore capacità di spesa, e c’è da dire che quest’anno la stagione 2025 per Terme Santa Agnese e per alcuni alberghi è cominciata dopo metà aprile, con la Pasqua. Adesso entriamo nei mesi più favorevoli per le terme, in quanto da agosto a ottobre è sempre stato il periodo migliore per il movimento turistico. Poi da settembre comincerà la stagione dei funghi, delle castagne, delle sagre paesane, che portano in Alto Savio sempre molte persone".