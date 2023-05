L’altra Romagna, confermato Bruno Biserni

Bruno Biserni è stato confermato nella carica di presidente del Gal L’altra Romagna. L’ente Gruppo d’Azione Locale (Gal) è uno strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali.I soci riuniti in assemblea hanno approvato il bilancio di esercizio per il 2022 chiusosi positivamente. Contestualmente ha provveduto al rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando i nuovi componenti del Consiglio stesso. Alla luce della buona gestione e del positivo lavoro portati avanti sino ad ora dal GAL nel proprio territorio, l’Assemblea rappresentata dalla stragrande maggioranza dei soci presenti, ha confermato tutti i Consiglieri uscenti, lasciando invariata la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica. Successivamente alla riunione assembleare, si è tenuto la prima seduta del nuovo CDA che ha provveduto alla nomina della carica presidenziale, rinnovando l’incarico di Presidente a Bruno Biserni e la carica di vice presidente ad Ilaria Marianini. Il Presidente: "È un onore avere il compito di valorizzare le ricchezze ambientali, storiche e culturali del nostro amato territorio e con la nuova programmazione alle porte ci auguriamo di riuscire a dare voce alla maggior parte delle necessità locali. Con grande responsabilità cercheremo di dar seguito a questo lodevole obiettivo".