L’Alveare in crescita: "Ora la comunità alloggio"

"Segnali di crescita per l’Alveare, storica cooperativa sociale onlus di San Piero in Bagno, che torna a registrare un bilancio positivo per il 2024 e mette in programma obiettivi di rafforzamento e crescita. E’ ciò che è emerso dal consiglio di amministrazione della cooperativa dell’Alta Valle del Savio, che nell’ultima seduta ha esposto i dati del bilancio 2024. Si tratta di un risultato incoraggiante, se si considera che la cooperativa era entrata in una fase involutiva, caratterizzata da una serie di bilanci in perdita, che avevano indotto anche a pensare ad operazioni straordinarie". Esordisce così una lunga nota di Cristian Bardi e Marco Baccini, rispettivamente presidente e consigliere delegato, che, fra l’altro, aggiungono: "Certamente questo primo dato è stato possibile grazie a due fattori determinanti: da una parte lo spirito di attaccamento ad una realtà sociale radicata nella comunità e dall’altra responsabilità e impegno di tutti i soci lavoratori, dei dipendenti, dei membri del consiglio di amministrazione e dei consulenti che ci assistono. Valori che ci hanno consentito di espandere il fatturato storico, che nel 2024 è aumentato di oltre 200.000 euro". "Il nostro maggior impegno vuole essere dedicato allo sviluppo dei servizi socio-assistenziali – informa, tra l’altro, Simonetta Ceccarelli, coordinatrice dei Servizi socio-assistenziali –, per il quale abbiamo in progetto la realizzazione di una comunità alloggio per anziani autosufficienti, lo sviluppo di progetti socio ricreativi diurni, progetti di occupazione di persone con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con imprenditori locali e altri servizi".

gi. mo.