L’amicizia ’reale’ e ‘virtuale’ : "Serve la presenza in carne e ossa"

Gran parte delle nostre giornate le trascorriamo insieme, tra i banchi di scuola, all’oratorio, al parco. Soprattutto in paesi piccoli come Roncofreddo, quello che dovrebbe essere solo un rapporto di compagni di banco, si trasforma, molto spesso in "amici per tutta la vita". Ecco perché, per i ragazzi della nostra età, e per quelli che vivono in piccole comunità, l’amicizia riveste un ruolo più che importante, potremmo dire, quasi ‘fondamentale’. A volte, quando ci riuniamo, ci piace interrogarci su aspetti della vita che potrebbero sembrare scontati ma che, confrontandosi, fanno emergere aspetti e punti di vista che mai avremmo immaginato di esternare. Lo abbiamo fatto anche sul tema dell’amicizia. L’amicizia è un sentimento di fiducia, affetto, stima, basati sul rispetto verso una o più persone. Tale sentimento è un valore importante nella vita di tutti.

La fiducia è un elemento fondamentale in un rapporto di amicizia, gli amici veri sono quelli che non ti tradiranno mai, a cui possiamo confidare tutti i segreti: la vera amicizia rispetta la libertà dell’altro. Avere o frequentare un gruppo di amici serve per far sì che accanto a noi ci siano delle persone con cui parlare, chiedere consigli e confrontarsi; serve anche a rafforzare l’autostima, diminuire il senso di solitudine e rinsalda il senso di appartenenza ad un gruppo. Appartenere ad un gruppo di amici aiuta ad essere protetti in caso di bullismo perché il gruppo ti incoraggia e supporta; le amicizie mantengono attivi; le amicizie migliorano la tua salute e il tuo benessere; hanno influenze positive su te stesso e ti aiutano a disporre di una rete di supporto con il passare degli anni. Le caratteristiche fondamentali di un’amicizia sono: Il rispetto verso la persona amica e le sue idee; la fiducia, poiché solo quando ci si fida completamente di una persona si è disposti ad affidare tutti se stessi; l’appoggio reciproco, sia nel bene che nel male. L’amicizia ha un grande valore nello sviluppo dell’individuo, infatti, per quel che riguarda lo sviluppo dell’emotività individuale, le amicizie vengono dopo il rapporto con i genitori e prima dei legami di coppia. Nel periodo che intercorre fra la fine dell’infanzia e l’inizio dell’età adulta, gli amici sono spesso la componente più importante della vita emotiva dell’adolescente, e spesso raggiungono un livello di intensità mai più eguagliato in seguito. Detto ciò, uno degli aspetti controversi dell’amicizia è quello dell’amicizia virtuale. Avere amici virtuali significa conoscere persone attraverso uno schermo, è un tipo di relazione che, se usata nel modo giusto, può portare a uno scambio di conoscenze, ma non bisognerebbe mai dare informazioni private. L’amicizia virtuale può portare i rapporti ad essere considerati troppo monotoni ed artificiali, quindi in questo caso la tecnologia nel rapporto di amicizia presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Per coltivare l’amicizia su internet ci vuole davvero molta determinazione e molto impegno, perché, sì, è vero, si è connessi sempre, anche a chilometri di distanza ma, nella realtà, non ci si abbraccia mai e questa lontananza perenne alla lunga si fa sentire. Inoltre, con gli amici virtuali può esserci molta intesa eppure diventa difficile essere presenti in carne ed ossa con loro. Spesso, le azioni più banali, come uscire per fare quattro chiacchiere, giocare a palla oppure passeggiare, diventano difficili se non impossibili. Le distanze sono difficili da colmare arrivati ad un certo punto, tanto che diventa complicato colmare certi spazi vuoti rappresentati appunto dall’amicizia virtuale, perché se è vero che dallo schermo ci si può vedere sempre è anche vero che è con uno sguardo reale che si capiscono molte cose o si riesce a comprendere cosa si nasconde dietro un silenzio.

Classe 1ª E scuola Roncofreddo