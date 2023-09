L’amicizia tra i licei nata al tempo dell’alluvione

Si sta svolgendo in questi giorni l’ultimo dei gemellaggi che per tutta l’estate hanno unito Cesena e Roma. Nato da un’idea del comitato Genitori del liceo Morgagni della Capitale, il progetto prevedeva l’accoglienza, da parte di alcune famiglie romane, di ragazzi e ragazze del liceo Righi di Cesena che hanno vissuto il periodo dell’alluvione. L’idea, sorta proprio in quei terribili giorni di maggio, era quella di dare un po’ di svago ai ragazzi e un po’ di sollievo alle famiglie che erano messe alla prova da un evento tanto drammatico. Domenica, l’ultimo gruppo di studentesse del liceo Righi ha raggiunto Roma e lunedì le ragazze, accompagnate dalle docenti Elisa Bedei e Giusy Mele, in rappresentanza del Righi, sono state accolte dalla vicepreside del Morgagni Chiara Chinello e poi accompagnate nella vista del Quirinale e dei suoi splendidi giardini, organizzata apposta per l’occasione dagli ospiti romani. "Non solo – spiega la dirigente del liceo Righi Lorenza Prati – dal Morgagni ci è arrivata una solidarietà enorme e inaspettata vista la lontananza. Non tutti sono capaci di fare un passo in più e offrire un sostegno reale, tempestivo e, nel nostro caso, innovativo. Non possiamo che essere grati al comitato Genitori, ma anche alla dirigente e ai docenti che hanno condiviso il progetto in un momento piuttosto complesso per le scuole come la fine dell’anno scolastico".