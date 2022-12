Lampione ’decapitato’ in via Malatesta Novello: la rabbia dei residenti

Un lampione in ghisa col fanale decapitato e ciondolante è l’ultimo dei danneggiamenti provocati lungo la già martoriata via Malatesta Novello, la strada in ciottoli di fiume che conduce alla Rocca Malatestiana. I residenti da anni denunciano e documentano gli atti vandalici che nottempo vengono compiuti da torme di giovani alterati dall’alcol o mossi da comportamenti sconsiderati: bottiglie vuote, di superalcolici e birra lanciate nei giardini, auto sfregiate, resti di bivacchi e vomito, schiamazzi e urla. Se nei mesi scorsi alcuni degli abitanti della strada più antica della città attribuivano tali incivili atteggiamenti ai frequentatori delle serate di concerti e musica organizzati all’interno della corte, o concesse in affitto per feste universitarie, ora che gli eventi all’aperto sono cessati, resta lo sconcerto sul fatto che la zona piuttosto appartata, pur se vicina al centro, venga privilegiata per raid a base di vandalismi. "A questi ragazzi viene concesso alzare il gomito, bestemmiare, urlare le proprie frustrazioni - denuncia una residente _, ma soprattutto di minare la libertà e i diritti di chi è costretto a sopportare i loro ignobili comportamenti, senza che ci sia mai la presenza di una volante o della polizia urbana. E’ a questi futuri laureati incapaci di gestirsi civilmente che affidiamo le nostre sorti?".