Lanciò un fumogeno, tifoso del Cesena assolto

Assolto perché il fatto non sussiste un tifoso del Cesena di 30 anni accusato in primo grado di aver lanciato un fumogeno in curva durante una partita di calcio. Il 30enne cesenate era stato accusato perché in occasione dell’incontro calcistico ’Fermana-Cesena’, valevole per il campionato di serie C e disputatosi allo stadio di Fermo il 27 marzo del 2022, trovandosi nella curva ospiti "accendeva un artifizio pirotecnico che emetteva luce e intenso fumo e lo lanciava tra i tifosi presenti creando pericolo per le persone". Secondo il difensore, avvocato Riccardo Luzi, negli atti di indagine non era scritto che il tifoso ’lanciava’ il fumogeno, ma che lo ’lasciava’ appoggiato a terra senza creare alcun pericolo. Durante quella ’movimentata’ partita a Fermo, terminata in parità per le due squadre di calcio che hanno concluso con il risultato di 2-2 ai supplementari, la Questura di Fermo aveva provveduto a emettere tre Daspo (divieti di accedere alla manifestazioni sportive) nei confronti di tre tifosi, tra cui il cesenate andato a processo per il ’lancio di materiale pericoloso’ che prevede una pena, in caso di condanna, da 1 a 4 anni di reclusione. Ora l’avvocato Riccardo Luzi chiederà per il suo cliente anche la revoca del Daspo ancora esistente per il tifoso. a.s.