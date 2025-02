L’anello di Ridracoli in mountain bike è il top

L’anello di Ridracoli sposa il percorso di mountain bike come il più amato in Italia secondo il tipo di attività, per il 2024. Lo rileva il sito siviaggia.it, in una sua indagine sui percorsi italiani. "Siamo orgogliosi di condividere con voi una notizia straordinaria – dice l’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna, nel cui territorio si trova il borgo di Ridracoli –. L’Anello di Ridracoli, che si snoda nel cuore del nostro splendido territorio, è stato riconosciuto come percorso di mountain bike più popolare d’Italia per l’anno appena trascorso. Questo tracciato mozzafiato, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, rappresenta non solo una sfida emozionante per gli amanti della mountain bike, ma anche un vero e proprio viaggio attraverso i panorami incontaminati e i boschi secolari che caratterizzano la nostra terra". "Questo riconoscimento – sottolinea, altresì, l’amministrazione comunale di Bagno – è il frutto di una strategia turistica condivisa, che guarda oltre i confini amministrativi e punta a valorizzare il nostro territorio in chiave di turismo lento e sostenibile. I Comuni all’interno del Parco Nazionale, tra cui il nostro, stanno diventando mete privilegiate per chi cerca esperienze autentiche a contatto con la natura. Un tributo al nostro territorio, che continua ad attirare visitatori da ogni parte d’Italia e non solo, desiderosi di scoprire la bellezza e la tranquillità delle nostre montagne". Nella classifica di siviaggia.it, al secondo posto è indicato il Passo dello Stelvio da Prato allo Stelvio (ciclismo su strada), al terzo la 100 km del Passatore in Toscana (corsa ultramaratona).

Gilberto Mosconi