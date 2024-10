L’Angelini a caccia del tris: "Trasferta difficile a Jesi"

Oggi, alle 17.30, l’Elettromeccanica Angelini, nella terza giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B1, sarà di scena a Jesi. Le marchigiane, che l’anno scorso staccarono l’accesso ai playoff grazie alla seconda posizione conquistata davanti alle cesenati che si classificarono terze, al momento sono a quota 4 punti in classifica e arrivano dal successo contro Bologna. La squadra di coach Cristiano Lucchi invece per ora è a punteggio pieno, con due vittorie da tre punti conquistate nelle altrettante gare fin qui disputate. L’en plein per il momento vale il comando del girone C insieme a Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto.

"Sapevamo che contro Riccione, avversario del match dell’ultima settimana, sarebbe stata una gara molto impegnativa – commenta Emma Conficoni – in quanto loro sono una buonissima squadra, molto affiatata e noi eravamo al debutto davanti al nostro pubblico. Siamo partite molto forte nel primo set, ci siamo date battaglia nei due parziali successivi e, infine, nel quarto set abbiamo imposto il nostro ritmo: così ci siamo portate a casa tutti i tre punti in palio".

Ora tocca a Jesi, un’avversaria ostica che la palleggiatrice bianconera, da poco diventata maggiorenne, conosce bene. Alla regia del sestetto bianconero nel campionato cadetto per il secondo anno consecutivo, Conficoni resta pragmatica: "Ci aspetta una trasferta difficile, dovremo scendere in campo con grinta e concentrazione, giocando di squadra senza timori reverenziali come abbiamo già dimostrato di saper fare".

Ecco la classifica del girone C dopo il secondo turno (le prime tre classificate al termine della stagione regolare accederanno ai playoff, mentre le ultime quattro retrocederanno in B2): Castelfranco Veneto, Elettromeccanica Angelini Cesena 3; Vicenza, Jesi 4; San Donà di Piave, Teramo, Riccione, Bologna 3; Ravenna, Padova 2; Forlì, Castel d’Azzano, Mestrino, Castelbellino 0.