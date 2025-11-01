L’Angelini a Ostiano: "In campo a testa alta"

Lunga trasferta in programma per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che questa sera alle 20.30 sarà impegnata nella quarta giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B1. Le bianconere scenderanno infatti in campo a Ostiano, in provincia di Cremona, contro una formazione solida e ben attrezzata, che ha dominato il campionato l’anno scorso, uscendo poi ai playoff contro Modena. Entrambe le squadre arrivano da un passo falso: le lombarde sono state sconfitte a Forlì, mentre Cesena (che peraltro è ancora a secco di vittorie) si è arresa contro Bologna. La classifica vede Ostiano in settima posizione con 4 punti, mentre Benazzi e compagne sono ancora alla ricerca del giusto abbrivio, come testimonia l’ultimo posto a quota 1 punto.

"Contro Bologna – ricostruisce Amelia Pasini – abbiamo vissuto molti alti e bassi; siamo partite particolarmente sottotono, poi è arrivata la reazione d’orgoglio nel secondo set, ma alla fine ci è mancata la giusta lucidità e non siamo più riuscite ad esprimerci come volevamo. Dobbiamo imparare a mantenere costanza e fiducia per tutta la durata del match". Giovanissima opposto classe 2008, Pasini sta facendo i conti con risentimenti muscolari che già in due occasioni l’hanno costretta ad abbandonare il campo, ma la sua promozione a giocatrice titolare si riflette anche nella mentalità: "Nonostante l’esito delle ultime tre partite, credo molto nel potenziale di questo gruppo: sono certa che abbiamo tutte le carte in regola per disputare un buon campionato; dobbiamo continuare a lavorare sodo in palestra, restando unite e concentrate sui nostri obiettivi. La partita che ci aspetta non sarà per niente facile: avremo di fronte una squadra molto forte e molto organizzata, ma noi dobbiamo entrare in campo con coraggio, giocare a testa alta e concentrarci sul nostro gioco".

La classifica del girone B dopo il terzo turno (le prime tre accederanno direttamente alla futura serie A3; le ultime 3 retrocedono in B2): Ravenna 9; Ripalta Cremasca, Osgb Campagnola, Figline 7; Bologna, Reggio Emilia 6; Ostiano 4; San Giorgio Piacentino, Forlì, Anderlini, Scandicci, Montespertoli 3; Riccione, Elettromeccanica Angelini Cesena 1.