L’Angelini aspetta Jesi: "Sarà un’altra battaglia"

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara al terzo turno del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile: l’appuntamento casalingo di domani si giocherà in via eccezionale alla palestra Comandini (in piazzale Carlo Angeli), con inizio gara alle 18.30 e dall’altra parte della rete ci sarà Jesi. Le due squadre arrivano da una sconfitta: Cesena si è arresa 3-1 nel derby con Riccione, mentre le marchigiane sono state sconfitte 3-0 a Bologna.

Benazzi e compagne sono scivolate in settima posizione con 27 punti, ma la classifica è sempre molto corta, visto che la zona playoff dista 2 sole lunghezze. Jesi invece occupa la decima piazza con 21 punti: all’andata Cesena strappò un vistoso 3-0, con percentuali altissime.

"Dobbiamo ammettere che Riccione – analizza Greta Pinali – lo scorso weekend ha giocato una pallavolo pressoché perfetta: hanno sbagliato poco o nulla e difeso perfettamente ogni pallone. Noi purtroppo siamo state più fallose e non abbiamo mantenuto alto il ritmo di difesa e contrattacco".

La schiacciatrice bolognese, classe 1997 e 185 cm, sta disputando un ritorno sopra le righe e commenta così il match ora alle porte: "Con Jesi ci aspetta un’altra ‘battaglia’, contro una squadra che conosciamo bene e proprio per questo sappiamo quanto sia ostica. Loro ovviamente verranno qui con l’intento di fare risultato, mentre noi stiamo facendo del nostro meglio per arrivare preparate. Credo che la nostra forza risieda da sempre nel fatto di non mollare mai, anche quando le partite sembrano compromesse; sappiamo che quando remiamo tutte nella stessa direzione, il risultato arriva, quindi dovremo giocare unite, aiutandoci nei momenti di difficoltà. Contiamo molto anche sul calore e sull’incitamento del nostro pubblico".

Domani intanto sarà in campo anche la Sab Group Rubicone in Volley, che nel torneo di serie B maschile giocherà in trasferta a Loreto, quarta forza del girone. I romagnoli sono invece secondi, hanno in cassaforte 36 punti (contro i 29 dell’avversario di turno) e inseguono la capolista Osimo a sua volta distanziata di tre lunghezze.

l. r.