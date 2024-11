L’Angelini cade a Ravenna. Primo ko, ma resta in vetta

Prima battuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley femminile di serie B1, è capitolata al tiebreak in casa di una Olimpia Teodora Ravenna tenace e gagliarda, dopo due ore e un quarto di gioco (25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13). Alle bianconere non sono infatti bastati i 20 muri punto messi a segno per compensare un attacco meno incisivo del solito, spuntato anche per via di una Benazzi sottotono a causa di un risentimento al ginocchio.

La partita. Il primo set è un giro sulle montagne russe: Cesena allunga con la pipe di Benazzi (2-6), Melandri mura la dirimpettaia (7-11) e Vecchi piazza un buon pallone in mezzo al campo (14-19), dopo di che sul 16-21 si spegne la luce, Ravenna schiaccia l’acceleratore (21-21), l’opposto Casini sbaraglia la difesa bianconera e finisce 25-22. Nel secondo parziale Ravenna prova a scappare (5-1) ma Cesena non ci sta, Vecchi porta tutte ai vantaggi (24-24) e ci pensa Melandri a chiudere 25-27. Nel terzo set Cesena è più determinata che mai e grazie a un muro di Caniato archivia la pratica sul 17-25. Il quarto set invece registra un’inversione di marcia, Ravenna gioca spavalda e in un attimo il divario è incolmabile (19-12). Si decide tutto al tiebreak, con Melandri che rimane aggrappata alla maniglia del match fino al rush finale: sul 12-12 però arrivano due sbavature bianconere che permettono alle padrone di casa di chiudere 15-13.

Tra le cesenati, la miglior realizzatrice è stata Melandri, a referto con 22 punti di cui 7 muri e il 68% di positività in attacco. Il libero Calisesi è stato cercata poco in ricezione ma in compenso è volata in difesa e in copertura, mentre la schiacciatrice Pinali ha firmato 11 punti di cui 3 muri, ricevendo con il 69%. L’Elettromeccanica Angelini Cesena guadagna comunque un punto e mantiene la vetta della classifica con 13 punti, a +1 da Bologna, Riccione e Vicenza; domenica prossima le ragazze di coach Lucchi riceveranno la visita di San Donà di Piave, il settore giovanile dell’Imoco Volley Conegliano che attualmente ha 6 punti in classifica.