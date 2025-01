L’Angelini cerca il rilancio: "Non vogliamo mollare"

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara ad archiviare il girone d’andata del campionato, il decimo consecutivo in serie B1, e lo fa con un derby che dovrà rilanciare il cammino di una squadra andata in tilt dopo un ottimo inizio e che da troppo tempo ha perso la bussola per orientarsi lungo una strada che si sta dimostrando più tortuoso del previsto. Sul piatto non ci sono obiettivi immediati da raggiungere, quanto piuttosto la necessità di ritrovare consapevolezza nei propri mezzi per affrontare al meglio delle possibilità del roster il resto della stagione.

Domani, alle 17.30, al MiniPalazzetto arriverà l’eterna rivale Forlì: le bianconere tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo aver inaugurato il 2025 con una sonora sconfitta rimediata a Verona, mentre le forlivesi arrivano dalla vittoria 3-1 contro Clementina. La classifica vede Cesena al sesto posto con 21 punti, a -1 dalla zona playoff mentre Forlì con 12 punti è attualmente in zona rossa al quartultimo posto.

"A Verona – commenta Cecilia Vallicelli – non siamo praticamente entrate in campo. Ci siamo ritrovate a subire il gioco avversario senza reagire, se non nell’ultimo set dove siamo state anche in vantaggio, ma la loro voglia di vincere ha fatto la differenza". Palleggiatrice di Ravenna, classe 1993, Vallicelli è arrivata a Cesena a metà novembre: "Lo scorso weekend non ci è riuscito nulla di ciò che avevamo preparato; ora speriamo di aver resettato, dobbiamo guardare avanti e questa settimana abbiamo lavorato sodo pensando al derby. Davanti al nostro numeroso pubblico abbiamo il dovere di dimostrare chi siamo senza paura: la strada è ancora lunga e noi non abbiamo intenzione di mollare".

La classifica del girone C, dopo il dodicesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, mentre le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 31; Vicenza 26; Riccione, Padova 22; Jesi, Elettromeccanica Angelini Cesena 21; San Donà di Piave, Castel d’Azzano Verona 20; Castelfranco Veneto 18; Ravenna 17; Forlì 12; Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.