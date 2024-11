L’Angelini cerca il riscatto. Sfida alla capolista Bologna

E’ il momento della verità per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che dopo due battute di arresto consecutive, per tornare a riagganciare il gruppo di testa nel campionato di pallavolo femminile di serie B1, domani dovrà avere la meglio in uno scontro diretto ad alta quota. In occasione della settima giornata di campionato, la squadra di coach Cristiano Lucchi si recherà infatti in casa del Volley Team Bologna, nuova capolista del girone C con 15 punti (in coabitazione con Riccione e Vicenza) a +1 da Cesena. L’inizio del match è in programma alle 18.30. Bologna, retrocessa dalla serie A2 e con gran parte del sestetto dell’anno scorso confermato a cui si è aggiunta l’ex Frangipane, sta ben interpretando il ruolo di rullo compressore, visto che arriva da quattro vittorie consecutive (tutte 3-0), l’ultima delle quali maturata contro Forlì. Le bianconere invece appunto devono uscire dall’impasse delle ultime due partite, perse al tiebreak, prima con Ravenna e poi con San Donà di Piave.

A commentare il momento è Nicole Marchi: "Domenica giocavamo contro la seconda squadra di Conegliano, le campionesse d’Italia: sapevamo che sarebbe stata una gara complessa. Loro hanno difeso tanto e attaccato senza paura, noi abbiamo giocato contratte e alla fine ci siamo dovute inchinare al loro gioco". Libero cresciuto al Volley Club, classe 1996, Marchi è tornata a vestire la maglia bianconera dopo quattro stagioni trascorse lontana da Cesena: "Dopo questa sconfitta – prosegue – penso che ognuna di noi abbia dato il massimo in palestra questa settimana in previsione del match contro Bologna. Ci aspetta una sfida che sarà dura, senza tanti mezzi termini: dobbiamo giocarcela con tutto il cuore, la grinta e la voglia di divertirci che abbiamo".

La classifica del girone C dopo il sesto turno (le prime tre squadre accedono ai playoff, mentre le ultime 4 retrocedono direttamente in B2): Bologna, Riccione, Vicenza 15; Elettromeccanica Angelini Cesena 14; Castelfranco Veneto, Castel d’Azzano Verona 11; Padova 9; San Donà di Piave 8; Jesi 7; Teramo 6; Ravenna 5; Mestrino 4; Forlì, Castelbellino 3.