L’Angelini ora alza l’asticella. Uno sponsor per il Carisport

"Non chiediamo alla squadra di portare a Cesena la serie A, ma chiediamo a tutte le giocatrici che compongono il roster di affrontare ogni allenamento e ogni partita dando tutto quello che hanno. Perché è così che si migliora, un giorno dopo l’altro. Ed è così che si vincono le partite e si scalano le classifiche". Mancano due settimane all’inizio della nuova stagione di serie B1 femminile e il Volley Club Cesena griffato Elettromeccanica Angelini scalda i motori tenendo alta l’asticella delle ambizioni. Come ha confermato il patron Maurizio Morganti a margine della presentazione della squadra avvenuta ieri mattina durante Cesena in Wellness. Morganti, dopo due anni di playoff è normale continuare a puntare in alto, tanto più nella stagione che farà da preludio all’avvento della A3.

"Proveremo a stare con le migliori, questo è certo. Il che non vuol dire però che la promozione sia l’unico risultato che conta. Quello che ci aspettiamo è che la squadra dia tutto. Sempre".

La cabala potrebbe sorridere. Siete alla decima stagione in B1, quando eravate in B2, dopo dieci stagioni arrivò il salto di categoria.

"Abbiamo entusiasmo e motivazione. La presenza di coach Cristiano Lucchi è un valore aggiunto e abbiamo allestito una buona squadra".

Riapriranno le porte del Carisport, struttura che avete in gestione.

"Siamo in trattativa per abbinare un nuovo nome all’impianto, nell’ambito di un importante progetto di sponsorizzazione che potrebbe avere un ruolo decisivo proprio a partire dagli aspetti legati alla gestione. L’auspicio è che possano esserci novità sostanziali nelle prossime settimane. E nel frattempo ovviamente non vediamo l’ora di riaccogliere i tifosi all’interno dell’impianto completamente rinnovato".

L’impianto simbolo dello sport indoor cittadino potrebbe tornare ad accogliere anche altre discipline?

"Siamo aperti a tutti, nell’ottica di ottimizzare gli spazi e le opportunità di tutte le realtà del territorio. E non solo".

Tornando alla squadra, sensazioni della vigilia?

"Positive, ci stiamo allenando col piglio giusto e in campo si sta formando quell’amalgama che dovrà fare la differenza durante la stagione. Siamo sodisfatti del roster allestito, così come siamo contenti di continuare a tenere saldissimo il legame col nostro settore giovanile".

Il vivaio conferma numeri record.

"Che sono addirittura in crescita. Lo scorso anno avevamo terminato la stagione con circa 1.100 tesserati, dunque con un aumento di un centinaio di iscritti rispetto ai dati precedenti".

Luca Ravaglia