L’Angelini riparte in casa con Mestrino

Inizia il girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile e l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte dalla sfida col Mestrino: l’appuntamento è per domani al MiniPalazzetto, con fischio d’inizio del match alle 17.30. Le cesenati scenderanno in campo reduci dall’importante successo nel derby con Forlì e forti di 24 punti, che valgono la terza posizione in classifica, ultima piazza valida per accedere ai playoff. L’obiettivo è quello di difendere – e magari implementare – il singolo punto di vantaggio che al momento le separa dalle inseguitrici. Le venete invece arriveranno in Romagna dopo essersi arrese in casa della capolista Bologna: con 7 punti si trovano in penultima posizione. All’andata fu una ‘battaglia’ di due ore di gioco, al termine della quale le bianconere portarono a casa la vittoria 3-1 grazie a ottime percentuali a muro; per Benazzi e compagne sarà fondamentale ripetere la performance e rimanere ai piani alti della classifica.

"Il derby con Forlì che ci siamo appena messe alle spalle – commenta Emma Conficoni – è sempre un’incognita, lo sentiamo da entrambe le parti. Noi lo abbiamo interpretato in maniera positiva e il leggero appannamento che abbiamo avuto nel secondo set non ci ha comunque distolte dall’obiettivo principale, ovvero la conquista dei tre punti". La palleggiatrice classe 2006, è cresciuta nel vivaio bianconero ed è al secondo anno da titolare in prima squadra: "Siamo pronte a tornare in campo dopo la settimana di pausa e vogliamo dare il massimo: lavoriamo duramente in palestra per perfezionare il nostro gioco e mi auguro che fin da subito torneremo a far felice il nostro folto pubblico che ci sostiene sempre con affetto".

La classifica del girone C dopo il tredicesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime quattro retrocedono in B2): Bologna 34; Vicenza 28; Elettromeccanica Angelini Cesena 24; San Donà di Piave, Castel d’Azzano Verona, Riccione 23; Padova 22; Castelfranco Veneto, Jesi 21; Ravenna 20; Forlì 12; Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.