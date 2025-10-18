L’Angelini vuole rifarsi: "Trasferta importante"

La prima trasferta della stagione 2025-26 del campionato di serie B1 femminile, oggi alle 18, porterà l’Elettromeccanica Angelini Cesena in Toscana sul campo di Scandicci. Dopo la sconfitta al tiebreak nella gara inaugurale contro Campagnola, la formazione di coach Lucchi è determinata a conquistare i primi punti stagionali: allo stesso modo, le toscane cercheranno il riscatto dopo la sconfitta per 1-3 contro San Giorgio Piacentino. A fare il punto è Irene Caniato: "Domenica scorsa, alla prima di campionato, abbiamo dovuto affrontare diversi cambiamenti nel nostro assetto. Le emiliane, molto agguerrite e ben organizzate, ci hanno messo in difficoltà. È con la grinta che siamo arrivate al quinto set; sappiamo di avere ancora tanto su cui lavorare, ma credo molto in questo gruppo e sono convinta che potremo toglierci molte soddisfazioni. Vorrei anche ringraziare il nostro numeroso pubblico che ci ha sostenute fino all’ultimo punto".

Centrale classe 2000, vice capitano e alla sua quinta stagione in prima squadra, Caniato prosegue riflettendo sulla prossima sfida, contro il talentuoso settore giovanile della blasonata Scandicci di serie A1: "Ora ci aspetta una prova importante, dovremo scendere in campo compatte e concentrate, con l’obiettivo di imporre il nostro gioco fin da subito".

In effetti la compagine cesenate, che è reduce da due stagioni terminate con l’accesso ai playoff e che quest’anno è stata costruita con l’intento di continuare a puntare in alto senza smettere di valorizzare i giovani talenti, pare avere tutto quello che serve per inseguire legittimamente obiettivi importanti. In particolare in questa stagione, che farà da apripista alla nascita della categoria A3 prevista l’anno prossimo. Poter tornare a contare sull’utilizzo di una struttura come il Carisport è un ulteriore valore aggiunto, non di poco conto. Il resto è nelle mani della squadra e del tecnico Cristiano Lucchi, che negli ultimi tempi hanno ampiamente dimostrato di essere legittimati a sognare in grande.

La classifica del girone B dopo il primo turno (le prime tre accedono alla serie A3; le ultime 3 retrocedono in B2): Figline, Ostiano, Ripalta Cremasca, Ravenna, San Giorgio Piacentino, Anderlini 3; Osgb Campagnola 2; Elettromeccanica Angelini Cesena 1; Riccione, Scandicci, Forlì, Montespertoli, Bologna, Reggio Emilia 0.