’L’anima del guerriero’ al Salone del Libro

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, fa il suo esordio uno scrittore di Cesenatico. Alla grande manifestazione che attira gli amanti della letteratura e offre un palcoscenico ai talenti emergenti, è presente anche il romanzo "L’anima del Guerriero" scritto lo scorso anno dal cesenaticense Marco Stambazzi. "L’anima del guerriero" racconta la storia del Conte Thoran Tyrkensson Lo Scaltro, figlio di Tyrken Ingvarsson Il Sanguinario. È un personaggio ramingo senza terra, ma al comando di una terribile schiera di guerrieri, il quale sceglieva con chi allearsi per onore, vendetta e amore. Siamo nell’Europa tra ottavo e il nono secolo dopo Cristo, attraversata da contrapposizioni cruente fra culture antiche e nuovi popoli emergenti, dove nascono regni che saranno fondamentali nella storia dei secoli avvenire come l’Inghilterra, il Ducato dei Rus’ di Kiev ed il Ducato di Normandia. In questo contesto, il vero potere era ancora rappresentato dal timore che potevano incutere un nome, uno stendardo che garriva al vento in battaglia, le polene delle imbarcazioni che si avvicinavano ai porti. Era l’epoca in cui i bardi cantavano le gesta e gli amori nelle taverne e nelle feste dei Re, dalle terre del nord fino ai confini conosciuti. I temi sono legati all’onore, il tradimento, i grandi imperi e gli intrighi. Il destino di un uomo si compie partendo dalla riflessione sul proprio ruolo nel mondo e quindi ci si interroga se il guerriero diventerà un capo o morirà da guerriero, tra verità che si dischiudono, dubbi che affiorano, in un crescendo che tiene incollato il lettore ad una storia incredibilmente vicina.

Il libro sarà presente al Salone del Libro di Torino fino a lunedì, al Padiglione 3 Stand P143, in collaborazione con Radio Nord Borealis e l’associazione culturale La Chanceria con i suoi due marchi editoriali, La Chance Edizioni e Edizioni La Ria. Il romanzo è disponibile su Amazon: https://amzn.to/3WpeZri. Marco Stambazzi è nato a Cesenatico, dove vive e lavora, ha 54 anni e da oltre vent’anni lavora nel settore della sicurezza privata per strutture fieristiche, congressuali, eventi sportivi e musicali. E’ appassionato di fotografia, con la quale cerca di catturare le emozioni che dona un oggetto o un paesaggio, ma la sua profonda passione è la storia in generale ed il periodo che vive più profondamente è l’era Celtica, rivivendone la cultura con il clan a cui appartiene, il clan Reithe, facendo eventi di rievocazioni storica.

Giacomo Mascellani