‘L’anima in pace’ di Formisano stasera all’Eliseo Stasera al cinema Eliseo di Cesena, proiezione del film 'L'anima in pace' di Ciro Formisano per la rassegna 'CinemAnimaMente'. Dialogo con la psichiatra Annalisa Vigherani sul tema degli esclusi. Ingresso euro 6,50.