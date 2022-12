L’anniversario

di Ermanno Pasolini

Da trent’anni vecchi insieme per sentirsi meno soli. A Savignano sul Rubicone oggi alle 15.30 nella sala Allende il ’Centro sociale e ricreativo Secondo Casadei’ ricorderà il papà del liscio a 51 anni dalla morte avvenuta il 19 novembre 1971. "Il nostro centro sociale - commenta il presidente Gilberto Montemaggi - si onora di portare il nome del grande maestro, vuole ricordarlo con la sua musica e l’esibizione degli ’sciucarein’. Lo spettacolo aperto al pubblico, gratuitamente, consiste nell’osservare ballerini e altre iniziative tradizionali romagnole. L’iniziativa vuole sottolineare il ricordo del grande compositore, che si è fatto conoscere al mondo intero con la sua ’Romagna Mia’, il brano inno alla Romagna, cantato in ogni manifestazione, in particolare quelle dei connazionali all’estero, che la cantano per sentirsi a casa".

Il centro sociale nacque 30 anni fa e ha sede in piazza Giovanni XXIII dietro il palazzo municipale. Conta 352 iscritti residenti a Savignano e nei paesi limitrofi. "Finalità del centro - continua Montemaggi - è riunire insieme tanti anziani e promuovere varie iniziative di svago e culturali come giochi di società, gite turistiche, castagnate, pranzi sociali, corsi per insegnare a fare i mestieri di una volta come la piadina, la sfoglia, il ricamo. E poi ginnastica, ma soprattutto eliminare la solitudine di tanta gente che diversamente rimarrebbe a casa con la sola compagnia della televisione. In estate poi spazio alla tradizione del ballo folk con serate all’aperto nell’arena Gregorini davanti al centro con valzer, polka e mazurka. Poi operette, commedie dialettali e spettacoli di varietà".

A Savignano la figlia Riccarda e la famiglia da anni sono al timone delle Edizioni Musicali Casadei Sonora che dal 1947 raccolgono e diffondono il prezioso patrimonio artistico del maestro. Ogni anno distribuiscono ad alcune migliaia di collaboratori, italiani e stranieri, che portano la musica romagnola nel mondo, spartiti e basi musicali del loro catalogo di 1.048 brani incisi da Secondo. Casadei Sonora collabora anche con centinaia di scuole di ballo e radio del territorio nazionale, fornendo loro materiale discografico e aggiornandoli sulle novità. Riccarda Casadei, 80 anni splendidamente portati, è tra i manager della musica romagnola più apprezzati e guida principale per la diffusione del folk. Appassionata di folklore, dedica il suo tempo alla difesa e alla diffusione della musica folkloristica romagnola. Secondo Casadei fondò l’orchestra nel 1928, portata poi avanti dal nipote Raoul e poi ancora dal pronipote Mirko.