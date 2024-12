’L’anno che verrà’, il capodanno over 30 è al Just Meat

Il capodanno a Cesenatico con lo staff Over 30 si chiama proprio ’L’anno che verrà’. Un party di fine anno sul lungomare di Cesenatico organizzato dallo staff che ha creato le notti over in Romagna. La location quest’anno è nuova e si tratta del Just Meat in via Montegrappa. Si parte con la cena in movimento (le prenotazioni sono esaurite) e si prosegue con la festa fino a tarda notte, con dj Robertino Relight, Franz Collini alla voce e le più belle hit di tutti i tempi. In prima linea nell’organizzazione ritroviamo due volti fra i più importanti della nightlife romagnola: Stefano Scarpellini e Valeriano Rusciano. ll coinvolgimento totale dei nottambuli che passeranno, anche dopo cena, a festeggiare fino a tardi è quindi assicurato. E’ possibile prenotare tavoli in seconda serata, dalle 23, al numero 393 2661292, oppure recarsi direttamente all’ingresso, in quanto è libero con il solo obbligo di consumazione. Lo staff Over 30, dopo ben 15 capodanni in discoteca, vi aspetta in una location nuova ed originale insieme agli amici di sempre ed ai nottambuli più scatenati. Il locale dispone di ampio parcheggio e dehor riscaldato per fumatori.