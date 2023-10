L’Annunciazione risplende. Restaurata l’opera di Coda

Dopo un raffinato restauro, prolungatosi per molti mesi, è tornata all’antico splendore l’Annunciazione del pittore del Cinquecento Bartolomeo Coda. L’opera, restaurata grazie al finanziamento di Fondazione Crc e Crédit Agricole Italia, sarà presentato ufficialmente mercoledì prossimo alle 17 all’Abbazia del Monte, dove è conservata. La grande pala d’altare, particolarmente preziosa perché rappresenta la principale testimonianza dell’attività del Coda, versava in condizioni molto critiche per l’attacco di insetti xilofagi (che si nutrono di legno) e per preoccupanti fenomeni di sollevamento del colore, oltre che per la presenza di un consistente deposito di polvere e sporco sulla superficie. Il restauro era dunque molto urgente, per evitare il suo definitivo deperimento. Un lavoro che è stato possibile grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e di Crèdit Agricole Italia che, rispondendo all’appello dell’Abate del Monte dom Mauro Maccarinelli, hanno messo a disposizione per questo scopo 30mila euro.

Nel luglio del 2022 il dipinto è stato affidato alle cure del laboratorio di restauro di Giulio Bono, a Venezia, un grandissimo esperto nella conservazione delle opere d’arte antiche.

Il risultato del complesso intervento di restauro sarà presentato ufficialmente mercoledì alle 17 all’Abbazia del Monte. In apertura ci saranno i saluti istituzionali dell’Abate del Monte dom Maccarinelli, del presidente della Fondazione Crc Luca Lorenzi, del Responsabile della Direzione Regionale Romagna – Marche di Crédit Agricole Italia Filippo Corsaro, e della famiglia Alessandri, che si è fatta carico del restauro della preziosa cornice coeva al dipinto. Poi prenderanno la parola il professor Angelo Mazza, storico dell’arte nonché presidente della commissione Cultura della Fondazione CRC, e il restauratore Giulio Bono.

Collocata nella prima cappella a destra della basilica della Madonna del Monte, l’Annunciazione è stata realizzata a tempera e olio su tavola lignea ed è databile al 1541. Rappresenta l’unica testimonianza certa della produzione di Bartolomeo Coda, essendo firmata ’Bartholomeus Ariminensis’. Coda visse a lungo a Rimini, dove avrebbe dipinto insieme con il padre Benedetto. Pur essendoci molte citazioni documentarie che lo riguardano nel periodo tra il 1516 e il 1563, le testimonianze della sua attività pittorica sono scarsissime. Anzi, allo stato attuale degli studi, l’unica sicura è proprio l’Annunciazione della Madonna del Monte, ed è attorno ad essa che la critica ha tentato alcune attribuzioni per ricostruirne, almeno in parte, la personalità. Con il restauro dell’annunciazione del Coda si conferma lo stretto legame fra l’Abbazia del Monte e la Fondazione Crc, che in passato aveva già sostenuto un analogo intervento sulla pala d’altare ’Presentazione di Gesù al tempio’ di Francesco Raibolini detto il Francia, mentre nei mesi scorsi ha annunciato il finanziamento delle opere di recupero delle mura di cinta dell’abbazia del Monte crollate a causa dell’alluvione.