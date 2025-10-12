Identità a tavola

Identità a tavola
Cesena
12 ott 2025
12 ott 2025
REDAZIONE CESENA
L’Antica fiera della canapa si rinnova

La ventesima edizione della manifestazione si terrà sabato e domenica nel centro storico di Gambettola

Un’immagine d’archivio dell’Antica fiera della canapa di Gambettola

Gambettola ripropone l’Antica fiera della canapa e dell’artigianato con due novità. L’edizione si svolgerà sabato e domenica: è stata anticipata di un mese per non coincidere con le altre sagre. Inoltre alla denominazione Antica fiera della canapa è stato anteposto il termine Romagnola. "La fiera della Canapa – spiegano il sindaco Eugenio Battistini e la vicesindaca e assessora alla Cultura Serena Zavalloni – si rinnova ma mantiene l’obiettivo di animare il centro storico con la valorizzazione della storia e delle tradizioni artigianali ed artistiche di Gambettola. Romagnola vuole essere un appuntamento in cui la nostra comunità e i visitatori possano ammirare la migliore arte artigiana, riscoprire la storia e assaporare i prodotti della nostra cucina, in un centro storico accogliente e creativo". Una ventesima edizione ricca di nuove proposte per l’artigianato, con espositori che affiancheranno i prodotti artistici dedicati alla canapa che da sempre raccontano la tradizione gambettolese. Un fine settimana imperdibile tra mercatini, mostre, musica, gastronomia e laboratori per tutte le età. La manifestazione sarà inaugurata sabato alle 15:30, nel centro e negli spazi della cultura, della natura e urbani del paese la mostra-mercato delle tipicità romagnole, laboratori, mostre, arte, musica, allestimenti e stand gastronomici, a partire dallo stand dei Pescatori a casa vostra di Cesenatico, tra le novità di quest’edizione, allestito in piazza Pertini. Venerdì alle 21 nel teatro Comunale l’anteprima delle celebrazioni del bicentenario della stamperia Pascucci: l’evento dal titolo "200 anni portati bene 1826-2026" a ingresso libero vuole essere un viaggio nella cultura popolare romagnola. Il Centro culturale Fellini oltre ad ospitare l’allestimento ed esposizione di tele romagnole a cura delle storiche Stamperie Bertozzi e Pascucci, accoglierà sabato alle 16 la presentazione del volume "Ridénd a sarèm sèmpra zovan! Racconti e fiabe nel dialetto di Romagna", dialogo tra l’autore Giorgio Magnani e Silvana Pace; mentre nei negozi del centro Nonsoloruggine propone la mostra itinerante "Una storia romagnola. Tessitura" a cura sempre delle botteghe delle stamperie di Gambettola. Completa l’offerta delle mostre artistiche della tradizione la mostra "Gli arazzi sul Bosco" allestita presso la Multisala Abbondanza e realizzata con arazzi della Bottega Pascucci su disegni di Tonino Guerra.

Non mancheranno, come da tradizione momenti dedicati alla degustazione di prodotti culinari: viale Carducci ospiterà il Ricettario di comunità – poster art con le ricette della comunità di Gambettola illustrate da Laura Savina; il Grifone Pizzeria e Forneria in corso Mazzini, 46 propone La canapa bio in panificazione e in pizzeria - grani antichi, fermentazioni spontanee e pasta madre applicate alla farina di canapa.

Vincenzo D’Altri

