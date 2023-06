L’apoteosi di Cangini "Una giornata speciale alla parata militare coi sarsinati nel cuore"

di Andrea Alessandrini

C’era anche il sindaco di Sarsina Enrico Cangini cinto dalla fascia tricolore fra i trecento primi cittadini, provenienti da tutt’Italia, che hanno aperto ieri mattina a Roma la solenne cerimonia della Festa della Repubblica in via dei Fori Imperiali, per la sesta volta dal 2016 (nel 2020 e nel 2021 la parata è stata annullata per le restrizioni dovute al Covid).

Il presidente dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha guidato il gruppo dei sindaci insieme agli amministratori di quattro dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: Marco Panieri (Imola), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), il nostro Enrico Cangini (Sarsina) e Roberta Bravi (Lugo di Romagna).

Effettuato il passaggio su via dei Fori Imperiali, i primi cittadini hanno preso posto nella tribuna loro riservata, di fronte al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata.

Nel pomeriggio Cangini è rientrato a Sarsina, dove dopo i disagi dello stillicidio di frane causato dall’alluvione, ha ripreso possesso della sua casa.

"È stata un’emozione indicibile vivere dal di dentro questa celebrazione per me e tutti i sindaci - dichiara Cangini –. Noi quattro chiamati da Anci a partecipare siamo consiglieri dell’associazione nazionale dei Comuni oltre che primi cittadini delle zone colpite dalla calamità. Ho le immagini ancora nitide davanti agli occhi: dall’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Mattarella, che ha passato poi in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla prima dello sfilamento lungo via dei Fori Imperiali. Oltre allo spettacolare sorvolo della Pattuglia Acrobatica nazionale c’è stato anche il passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti".

"Si tratta di momenti unici – prosegue il sindaco Cangini – in cui ci si sente in modo speciale parte viva dello Stato e certamente è stata la Festa della Repubblica più importante della mia vita. Ho pensato ai miei concittadini colpiti dalla calamità e mi sono passate in rassegna queste due settimane successive all’alluvione con i soccorsidrammatici nel territorio comunale per essere accanto e portare in salvo i residenti delle frazioni isolate ed è stato come se tutti i sarsinati fossero accanto a me, chi è stato colpito e chi ha soccorso con tanta generosità e altruismo".

"Giovedì sera avevamo tenuto in municipio il primo consiglio comunale di insediamento dopo le elezioni di domenica e lunedì 14 e 15 maggio – dice ancora il sidnaco Cangini – e subito dopo mi sono messo in auto per arrivare a Roma dove eravamo attesi alle sette del mattino. Difficile rendere la sensazione che ho provato, dopo tanti giorni di full immersion subito dopo la rielezione nell’emergenza della calamità delle frane, che naturalmente persiste e affrontiamo. Un giorno solenne di pausain cui ci si è ritemprati e rafforzati, prima ritornare subito alle incombenze della vicinanza ai sarsinati".