L’Appennino sorride "Tanta gente richiamata da eventi, feste e fresco: sarà una buona annata"

di Gilberto Mosconi

La montagna con una marea di gente. Per il periodo di Ferragosto, l’alta Valle del Savio, che offre il bello (per il suo straordinario ambiente naturale fitto di boschi e foreste) e il buono (per la sua cucina tipica locale di alta qualità), ha infatti registrato il pienone. Quest’anno, per Ferragosto, il calendario ha concesso un lungo ponte vacanziero, un lungo ponte pieno di sole che ha portato nel vasto territorio dell’alto Appennino cesenate un grande afflusso di turisti, escursionisti, gitanti fuori porta. E ciò nonostante le difficoltà, i rallentamenti e gli stop and go, le lunghe file di veicoli, vittime anch’essi dei malanni congeniti della E45, che per di più ormai da vari mesi presenta, per lavori in corso, "strozzature" al normale fluire del traffico, in specie nel tratto dove la "superstrada" percorre il territorio sarsinate, e persino chiusure al transito lungo la SS71, nel tratto Quarto-Turrito di Sàrsina. Ma il richiamo delle foreste d’Alto Savio resta sempre molto forte, chè oltre al fresco dei suoi boschi, dei suoi laghi, dei suoi corsi d’acqua, per mostrare anche l’altra faccia della medaglia, offre anche le benefiche acque termali di Bagno di Romagna, la "vedette turistica" del Cesenate.

"Anche il periodo di Ferragosto ha confermato che la stagione 2023 – spiega l’assessore al turismo di Bagno di Romagna, Francesco Ricci – sta andando bene come presenze turistiche, nonostante un comprensibile lieve calo in giugno, dovuto alle fin troppo evidenti difficoltà causate dall’alluvione di maggio. Per le giornate del Ferragosto abbiamo registrato un gran pienone in tutto il nostro territorio, che si sviluppa non solo in alto Savio, ma anche nell’alta Val Bidente fra cui la zona della Diga di Ridracoli. Strutture ricettive e ristoranti hanno registrato un gran movimento di turisti e di avventori. Per il periodo ferragostano abbiamo offerto un calendario molto ricco, interessante e coinvolgente di eventi, iniziative, spettacoli, per il quale abbiamo intensamente lavorato con la collaborazione attiva e creativa delle Pro Loco e di altri enti e associazioni".

Segnali molto positivi quest’anno arrivano anche dalla zona dei laghi appenninici: "Posso dire che c’è stata una grandissima affluenza, del resto come solito nel periodo – prosegue l’assessore al turismo – E lo si poteva notare anche dai parcheggi e dai ristoranti pieni, dalla tanta gente che è stata fino a sera sulle sponde degli splendidi specchi d’acqua, tra cui il lago di Acquapartita, Pontini, Lago Lungo, e nei vari prati verdi tra i boschi". Ma l’Alto Savio, ha i suoi confini più alti, e quindi ancor più al fresco, in territorio di Verghereto. Afferma il vicesindaco, Fedele Camillini: "Per il ponte di Ferragosto c’è stata proprio una marea di gente in tutto il nostro territorio, fra cui, per citare solo alcune località, Verghereto, Fumaiolo, Balze, Alfero, Montecoronaro, Riofreddo. Le strutture ricettive, i ristoranti sono stati pieni, e c’era anche tanta gente nei prati per gustosi picnic. Anche quest’anno il periodo di Ferragosto è stato pieno di feste, di sagre, di iniziative, con la possibilità pertanto di assistere, avvolti dal fresco, a tanti spettacoli ed eventi".