L’Apple reseller ‘Juice’ ha inaugurato un negozio al centro Montefiore

Juice, la catena Apple Premium Partner più grande in Italia, ha inaugurato un nuovo negozio Apple Reseller presso il Centro Commerciale Montefiore di Cesena. Un’apertura molto attesa e che va a rafforzare la presenza in una delle città già coperte dall’azienda già

prima della fusione grazie al marchio Med Store. Un segnale importantissimo per una realtà che mira a coprire in modo capillare il tessuto italiano del retail: quasi 60 i negozi, distribuiti nel centro-nord Italia, con una presenza che va dalle grandi città come Milano, Torino e Bologna fino a tanti piccoli centri della provincia italiana. Per l’occasione il rivenditore proporrà prodotyti sottocosto e sconti.