L’aquila Gaia continua a volare nei nostri cieli

Gaia, una bella aquila reale, è proprio contenta, di nome e di fatto, di viaggiare e librarsi nella infinita libertà dei cieli del centro Italia. La conferma dell’armonioso battere delle sue grandi ali, arriva dai dati degli ultimi mesi di telemetria satellitare, che offrono importante ausilio per ricostruire gli spostamenti di quello splendido volatile durante il suo girovagare sopra e dentro anche l’Appennino tosco-romagnolo.

Per un breve flash-back, c’è da dire che Gaia, nata nel territorio del Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi (nelle Marche), è stata curata e liberata dal Wwf nel settembre 2017, dopo essere stata insensatamente ferita da un bracconiere. In Italia, è la prima aquila dotata di satellitare gps, grazie al quale si possono monitorare i suoi viaggi ed i suoi spostamenti (risulta che abbia fatto anche 100 chilometri il giorno), che effettua nel vastissimo spazio che le offre l’infinità del cielo.

Per citare alcuni territori da lei osservati dall’alto e magari non solo, le sue grandi e potenti ali l’hanno portata prima nel nord delle Marche, per tornare poi a Frasassi e scendere infine verso sud fino al territorio laziale. Dopo aver volato fra il Vettore, i Sibillini e la Laga, ha poi raggiunto la riserva del Pigelletto e successivamente la grande area protetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. In questo territorio ha utilizzato, come zone di caccia, le aree basse montane e come dormitori i grandi abeti bianchi secolari, presenti nelle foreste vetuste (tra esse anche quelle di Sasso Fratino di Bagno di Romagna riconosciute dal 2017 Patrimonio Umanità Unesco). Ed ha anche volato spesso nella zona di Monte Falco, la Burraia, Monte Falterona, la Foresta della Lama (in territorio sud-ovest del Comune di Bagno di Romagna), e sulle foreste sacre della Verna e di Camaldoli.

Inoltre a fine novembre scorso, è stata avvistata anche su Monte Marino (nel territorio dell’alta Val Bidente di Bagno) assieme ad un maschio subadulto. Un connubio che fa ben sperare per la prossima stagione riproduttiva. Infatti grazie ai dati di telemetria satellitare, registrati negli ultimi mesi, Gaia è risultata in ottima salute ed è riuscita ad effettuare, in un paio di giorni, anche 200 chilometri in volo sul territorio che sovrasta il Parco Nazionale. Durante i suoi spettacolari viaggi nell’immensità del cielo, viaggi monitorati di giorno e di notte, Gaia è stata altresì in grado di salire anche ad altitudini sino a 7.450 metri slm. Ormai anche il sole e le stelle saranno gioiose per Gaia, l’aquila reale simbolo di maestosità e di libertà.

Gilberto Mosconi