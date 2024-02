L’architetto Tomoyuki in visita al Municipio

Il Giappone e Cesenatico continuano ad essere vicini. Questa volta non c’entra niente il calcio (l’ultima notizia eccezionale fu la prima storica vittoria della nazionale del Giappone di calcio in Coppa d’Asia nel 2011 con alla guida il tecnico cesenaticense Alberto Zaccheroni), ma una questione sempre tecnica legata all’urbanistica e all’architettura. L’ingegnere Chiara Benaglia, importante dirigente del Comune di Cesenatico, ha postato la notizia della visita di una personalità eccellente originaria del Sol Levante (foto): "In municipio il nostro ufficio di piano ha avuto il piacere di incontrare il professore e architetto Mashiko Tomoyuki della Faculty of Urban Environmental Sciences di Tokyo. É stato un pomeriggio speciale con l’architetto che ha approfondito le linee guida del Pug, il Piano urbanistico generale di Cesenatico, con tutto il processo che ha portato alla sua approvazione. Mashiko Tomoyuki sta conducendo una ricerca sul tema della pianificazione urbana e territoriale, concentrandosi sul processo di creazione di una nuova visione delle città che risponda alle sfide globali, come il cambiamento climatico, e a quelle locali, come l’invecchiamento della popolazione. Per noi è stato un grande onore poterlo ricevere".

L’architetto Mashiko Tomoyuki ha visitato anche la città di Cesena, dove la funzionaria del Comune Cristina Mazzoni ha commentato così l’incontro: "L’obiettivo della visita era approfondire il Piano urbanistico generale di Cesena, i temi di visione e strategia, ed il percorso partecipativo che ha accompagnato la redazione del Pug. È stato un momento di condivisione di tanti temi e progettualità, che hanno interessato il Comune in questi anni, oltre ad una preziosa opportunità di scambio e di confronto".

g.m.