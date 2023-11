"L’area cani non va spostata ma raddoppiata"

Servono più aree di sgambamento per i cani. Lo chiedono i ccnsiglieri della Lega Antonella Celletti (nella foto) e Beatrice Baravelli. "Vanno fatte ben tenute e con attrezzature adeguate soprattutto nell’area urbana, centro storico e zone confinanti, dove sono rare le aree verdi presenti invece in periferia – osservano -. Abbiamo bocciato il progetto di spostare l’area dedicata ai cani nel giardino di Serravalle, chiedendo di mantenerla magari con un’adeguata manutenzione degli spazi oggi davvero desolanti. Le aree di sgambamento devono essere duplicate, bene quindi l’idea di realizzarne una seconda, adeguata come grandezza e non ‘ridimensionata’ come afferma l’assessore Castorri, nell’area nel giardino ‘I ragazzi del ‘99’ in via Muli. La Giunta Lattuca continua a rendere la vita difficile a centinaia di famiglie proprietarie di cani, provocando ricadute inevitabili di cattiva convivenza".