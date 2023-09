"L’area Pua 39 resterà agricola"

Sulla vicenda dell’area Pua 39, dibattuta in consiglio comunale, la sindaca Letizia Bisacchi stoppa ancora una volta i dubbi dei 115 residenti che gli hanno inviato un petizione per timore che quell’area ritorni edificabile e quindi altre case potrebbero aggravare il sistema fognario già in difficolta quando piove molto. "Fino a quando io sarò sindaco in carica - ribadisce il primo cittadino di Gambettola - quell’area non verrà edificata in nessuna delle sue parti" . L’area finita al centro del dibattito in consiglio e nel paese è l’area dell’ex podere della Parrocchia di Gambettola. Dopo il fallimento dell’ultimo proprietario l’area di 60 mila metri quadrati nel dicembre 2022 è stata venduta all’asta ed è stata aggiudicata per una cifra irrisoria a due imprenditori di Gambettola, che poi a loro volta ne hanno rivenduto alcuni appezzamenti a confinanti, fra cui anche Carlo Bisacchi, padre della sindaca, che ne vorrebbe fare un parco verde adiacente a casa sua.

"Come è stato più volte ribadito – spiega la sindaca Letizia Bisacchi - quell’area dal 2008 era soggetta ad un piano particolareggiato, chiamato Pua 39, approvato dal Consiglio Comunale. Fortunatamente nel frattempo quel progetto, che era a mio parere molto invasivo perché andava a cementificare una buona parte del terreno, è decaduto. Oggi, nelle more della legge regionale 242017, il terreno torna agricolo, essendo fuori dal territorio urbanizzato. La legge regionale infatti prevede che le aree fuori dal territorio urbanizzato rimangano agricole. Per coinvolgere la cittadinanza nel comprendere appieno la natura della Legge Regionale 242017, partirà a breve un percorso partecipato, aperto a tutti coloro che hanno firmato la petizione e a tutta la cittadinanza. Sarò presente ad ogni incontro, insieme ai tecnici incaricati, per cercare di trovare una soluzione al rischio di idrogeologico che (giustamente) sta a cuore ai cittadini. Auspico – conclude la sindaca Bisacchi - una presenza massiccia agli incontri, perché è importante che la cittadinanza abbia chiara la portata rivoluzionaria di questa legge regionale, che ha come obiettivo il consumo del suolo a tasso 0 entro il 2050 e che, come dichiarato sopra, sottoscriviamo completamente".

Vincenzo D’Altri