L’argine basso che ha inguaiato Roversano Vecchia storia di abusivismo e condoni

di Paolo Morelli

Ha riaperto i battenti il supermercato In’S di via Roversano, uno dei luoghi simboli dell’alluvione di metà maggio, dove la violenza dell’acqua uscita dal Savio non solo devastò l’intero negozio, ma spinse verso monte le auto che si trovavano nel parcheggio, alcune delle quali superarono addirittura la rete di recinzione. E’ un segno del graduale ritorno alla normalità.

La cosa che stupì e che tuttora fa discutere è che l’acqua andava verso monte, in senso contrario al normale corso del fiume. La spiegazione sta nel fatto che la parte terminale dell’argine destro del fiume non è stato rialzato otto anni fa quando il Servizio Tecnico di Bacino, che fa capo alla Regione, rialzò la barriera rinforzandola in alcune parti con muri di cemento armato o massi di pietra. Nella foto a fianco si vede benissimo che la parte terminale dell’argine destro, che finisce appoggiandosi al Ponte Vecchio, è la zona in cui il fiume ha esondato. La fuoriuscita dell’acqua con velocità crescente è iniziata verso le 14 del 16 maggio, e poche decine di minuti dopo via Roversano era impraticabile. A causare il repentino innalzamento del livello del fiume, insieme all’acqua che scendeva sempre più copiosa da monte, è stata l’ostruzione delle arcate del Ponte Nuovo causate dal tronchi e dalle ramaglie che rimanevano intrappolati rallentando fortemente il deflusso dell’acqua; la rimozione dei tronchi è iniziata solo verso le 17.30 per mezzo di un ‘ragno’ fatto arrivare da Lugo, e intanto il livello del fiume saliva inesorabilmente.

La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è: perché non è stato rialzato l’argine anche nel tratto finale a ridosso del Ponte Vecchio, rendendo praticamente inutile il lavoro fatto a monte dal Servizio Teclico di Bacino con il concorso di alcuni frontisti?

La risposta va cercata tornando indietro di oltre mezzo secolo, agli anni Sessanta, quando i proprietari di alcune abitazoni di via Roversano, a ridosso dell’argine destro del Savio, realizzarono garage, rispostigli e altre costruzioni su terreno demaniale e riuscirono a farle registrare al catasto del comune di Cesena come se fossero su terreno di loro proprietà. Qualcuno chiese successivamente il condono edilizio e, non ottenendolo, fece ricorso al Tar, ma non si ha notizia di sentenze favorevoli ai ricorrenti.

Anche adesso chi vuole rendersi conto di ciò che è accaduto può avventurarsi sull’argine destro del Savio a ridosso del Ponte Vecchio utilizzando un paio di passaggi pedonali, uno dei quali costeggia la sede del Canoa Corebo Club. Si vede bene che l’altezza dell’argine degrada sempre più mano a mano che ci si avvicina al Ponte Vecchio. L’acqua è uscita da lì con crescente violenza, ha travolto tutto quello che ha trovato nei manufatti addossati all’argine e ai piani inferiori delle case, poi è risalita per mezzo chilometro fino al ristorante I Maceri e il vivaio Baldinotti, invadendo anche le abitazioni dall’altra parte della strada e il supermercato In’S sebbene si trovi ad almeno un metro e mezzo sopra il livello di via Roversano. Ad agevolare la fuoriuscita dell’acqua è stata anche la mancanza delle valvole clapet (impediscono il riflusso dell’acqua) in numerosi scarichi delle ‘acque bianche’ delle abitazioni collegate direttamente con l’argine del fiume.