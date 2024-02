L’argine del Pisciatello preoccupa: "Non reggerà a un’altra piena"

L’inverno particolarmente mite che stiamo vivendo induce all’ottimismo per quel che riguarda i timori di eventi atmosferici estremi, ma non bisogna dimenticare che lo scorso anno le piogge torrenziali sono arrivate in maggio causando le disastrose alluvioni che tutti ben ricordano. Per questo molte prosone guardano con apprensione ai punti più vulnerabili degli argini dei fiumi e più in generale delle difese idrauliche, e si rivolgono alle autorità chiedendo notizie dei lavori promessi, ma non ancora eseguiti, di ripristino dei punti danneggiati e di rafforzamento delle difese idrauliche.

Riccardo Valgimigli ha scritto via mail nei giorni scorsi al servizio di Protezione civile della Regione, al Quartiere Rubicone e al Comune di Cesena mettendo sotto la lente il tratto fra Calisese e Case Castagnoli del torrente Pisciatello, e ha chiesto "quanti e quali lavori siano in programma per la sicurezza idraulica della zona, già colpita e danneggiata dall’alluvione del maggio 2023 e con la situazione attuale dell’alveo e degli argini attualmente ancora peggiore nella malaugurata ipotesi di altri eventi estremi". "Lungo l’argine del Pisciatello – scrive – fra Calisese e Case Castagnoli era prevista una pista ciclabile, ma quest’ultima è stata rimandata/posticipata perché sarebbe comparso il problema degli argini non idonei (troppo stretti) e ovviamente, oltre a essere dispiaciuti perché sarebbe un opera importante voluta dalla cittadinanza, è sorta la preoccupazione, perché se non sono idonei per realizzarci sopra la pista ciclabile, probabilmente non sono nemmeno troppo sicuri per contenere eventuali nuove piene del Pisciatello. Credo sia un dubbio legittimo. Quindi la domanda è: quando si procederà con i lavori per sistemare gli argini? Così da essere in primis più sicuri alla prossima piena, sia per permettere poi al Comune di procedere con la ciclabile attesa da molti anni. Inoltre l’alveo è invaso da alberi, alcuni anche abbattuti, da tantissima immondizia trascinata dalla piena così come da accumuli di limo/sabbia che hanno ulteriormente ristretto l’alveo. Anche l’incamiciatura degli scarichi delle fogne bianche è stata divelta. Oltretutto nei pressi dell’abitato di Case Castagnoli l’argine è stato eroso in maniera evidente e i dubbi su quanto possa reggere a un’altra piena sono tanti. Sono previste inoltre casse di espansione sul lato opposto all’abitato dove sono presenti campi agricoli e sarebbe agevole la loro realizzazione?".