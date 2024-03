Largo all’abbigliamento. Negozio al posto del bar

dii

Proprio nel giorno in cui ha aperto in centro storico un nuovo ristorante in via Carbonari (se ne parla nell’articolo a fianco), ha inaugurato ieri nel porticato di corso Mazzini un nuovo negozio di abbigliamento e di accessori femminili, ’Gigi’. La titolare è Giovanna Svegli. I locali sono quelli che hanno ospitato per decenni, con varie gestioni, il bar pasticceria ’La Tazza d’oro che’ ha completato il trasferimento a inizio anno nel porticato di galleria Almerici all’angolo tra la piazza e corso Mazzini.

Per una volta, in un centro storico che da anni vede crescere come funghi i pubblici esercizi e assottigliarsi i negozi delle varie tipologie, si va in controtendenza e l’abbigliamento si appropria di una location importante nel salotto della vasca, il corso più prestigioso della città."Ho lavorato per tanti anni nel settore della gioielleria – spiega la titolare Giovanna Svegli - poi quattro anni fa ho aperto un negozi in via Strinati. In corso Mazzini ora lancio un nuovo negozio di abbigliamento e accessori con proposte di qualità dalle piazze eccellenti di Parigi e Milano. Il commercio al dettaglio sconta criticità, ma ho fiducia che le proposte di livello possano fare centro nel cuore della città".

A venti metri di distanza, prima di Natale, ha chiuso la boutique di Midali. Un altro negozio di abbigliamento ha abbassato le serrande in via Fantaguzzi, mentre in via Strinati si è insediato in autunno un negozio di biancheria intima. La situazione non è delle migliori in via Zeffirino Re, con una decina di vetrine spente, ma è imminente il lancio di un importante progetto artistico, ancora top secret, di valorizzazione degli spazi sfitti. Locali cronicamente sfitti anche in corte Piero Della Francesca e in galleria Almerici pur adiacente alle tre piazze riqualificate. Qualche buco da riempire in corso Mazzini, Garibaldi e galleria Urtoller, tanti ancora in galleria Oir. Tiene corso Sozzi, in centro sono stimati circa settantai locali sfitti. Ma l’agente immobiliare Marilena Cecchini non è pessimista: "Ci sono segnali di risveglio anche nell’abbigliamento, altri negozi apriranno presto".